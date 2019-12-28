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28 декабря, источник: Lenta.Ru

«Лестер» прервал серию из трех матчей без побед в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Келечи Ихеаначо и Демарай Грей. У лондонцев забитый мяч на свой счет записал Пабло Форнальс.

«Лестер» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 42 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» имеет в активе 19 очков и находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 1 января на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Вест Хэм» в тот же день дома встретится с «Борнмутом».

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Вест Хэм Юнайтед
1:2
Первый тайм: 1:1
Лестер
Футбол, Англия, Тур 2028.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниБрендан Роджерс
Голы
Пабло Форнальс(Перейра Гомес Фелипе Андерсон)45′
Келечи Ихеаначо(Айосе Перес)40′
Демарэй Грэй(Айосе Перес)56′
Нереализованные пенальти
Демарэй Грэй12′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
9′
1Каспер Шмайхель
4Фабиан Бальбуэна
2Джеймс Джастин
23Исса Диоп
56′
5Уэстли Морган
24Райан Фредерикс
6Джонатан Эванс
26Артур Масуаку
49′
28Кристиан Фукс
18Пабло Форнальс
11Марк Олбрайтон
41Деклан Райс
77′
20Хамза Чудхури
90′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
14Келечи Ихеаначо
10Мануэль Лансини
70′
24Нампали Менди
70′
27Альбиан Айети
25Уилфред Ндиди
15Карлос Санчес
62′
7Демарэй Грэй
83′
11Роберт Снодграсс
15Харви Барнс
22Себастьен Алле
55′
17Айосе Перес
64′
30Майкл Антонио
10Джеймс Мэддисон
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)13
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
16Фолы4
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Кут(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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