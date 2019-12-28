«Лестер» прервал серию из трех матчей без побед в АПЛ

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Келечи Ихеаначо и Демарай Грей. У лондонцев забитый мяч на свой счет записал Пабло Форнальс.

«Лестер» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 42 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» имеет в активе 19 очков и находится на 17-й позиции.