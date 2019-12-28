«Лестер» прервал серию из трех матчей без побед в АПЛ
«Лестер» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 20-го тура Английской
«Лестер» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 20-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Келечи Ихеаначо и Демарай Грей. У лондонцев забитый мяч на свой счет записал Пабло Форнальс.
В следующем туре «Лестер» 1 января на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Вест Хэм» в тот же день дома встретится с «Борнмутом».
|Мануэль Пеллегрини
|Брендан Роджерс
|Пабло Форнальс(Перейра Гомес Фелипе Андерсон)
|45′
|Келечи Ихеаначо(Айосе Перес)
|40′
|Демарэй Грэй(Айосе Перес)
|56′
|Демарэй Грэй
|12′
|1
|Лукаш Фабяньски
9′
|1
|Каспер Шмайхель
|4
|Фабиан Бальбуэна
|2
|Джеймс Джастин
|23
|Исса Диоп
56′
|5
|Уэстли Морган
|24
|Райан Фредерикс
|6
|Джонатан Эванс
|26
|Артур Масуаку
49′
|28
|Кристиан Фукс
|18
|Пабло Форнальс
|11
|Марк Олбрайтон
|41
|Деклан Райс
77′
|20
|Хамза Чудхури
90′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|14
|Келечи Ихеаначо
|10
|Мануэль Лансини
70′
|24
|Нампали Менди
70′
|27
|Альбиан Айети
|25
|Уилфред Ндиди
|15
|Карлос Санчес
62′
|7
|Демарэй Грэй
83′
|11
|Роберт Снодграсс
|15
|Харви Барнс
|22
|Себастьен Алле
55′
|17
|Айосе Перес
64′
|30
|Майкл Антонио
|10
|Джеймс Мэддисон
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Дэвид Кут(Англия)