«Монако» сообщил о назначении Морено на пост главного тренера
Роберт Морено стал новым главным тренером «Монако».
Роберт Морено стал новым главным тренером «Монако».
На этом посту он сменил Леонарду Жардима, сообщает официальный сайт французского клуба.
Жардим работал с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его уже увольняли, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, уже три с половиной месяца спустя (25 января нынешнего года), португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков.
Лучший результат «Монако» за время сотрудничества с Жардимом — победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17. В данный момент команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает в лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.