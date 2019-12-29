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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» сообщил о назначении Морено на пост главного тренера

Роберт Морено стал новым главным тренером «Монако».

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Источник: Спорт-Экспресс

На этом посту он сменил Леонарду Жардима, сообщает официальный сайт французского клуба.

Жардим работал с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его уже увольняли, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, уже три с половиной месяца спустя (25 января нынешнего года), португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков.

Лучший результат «Монако» за время сотрудничества с Жардимом — победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17. В данный момент команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает в лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.

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