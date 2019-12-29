«Монако» сообщил о назначении Морено на пост главного тренера

Жардим работал с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его уже увольняли, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, уже три с половиной месяца спустя (25 января нынешнего года), португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков.