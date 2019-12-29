У Головина новый тренер-гик: заменял Луиса Энрике в сборной Испании, тренирует с 14 лет и издает с женой книги про тактику

Источник: AP 2019

От редакции: впервые текст был опубликован в июне.

«Монако» уволил Леонарду Жардима и назначил главным тренером 42-летнего испанца Роберта Морено (контракт до 2022 года). До этого он работал со сборной Испании и со скандалом поменялся местами с Луисом Энрике, которого подменял в тяжелый период. Вы наверняка помните эту историю — Энрике даже назвал поведение Морено предательством, но тот ответил, что не понимает, в чем дело.

Что нужно знать про Морено?

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Начал тренировать в 14, а в 25 получил лицензию Pro

Морено из скромной семьи, родился в каталонском городе Оспиталет в 1977 году. Папа Тибурсио хотел выбиться в профи, играл в скромных клубах и даже получал небольшие деньги, но вылезти на профессиональный уровень помешала армия и перелом малоберцовой кости (хотя он говорит, что им интересовались клубы Сегунды Б). В 19 Тибурсио женился, а когда ему исполнилось 23 — родился Роберт. Чтобы прокормить семью, приходилось работать водителем такси, но он не бросил футбол и даже стал президентом местного скромного клуба «Флорида».

Роберт начинал в спортивной школе Tecla Sala, а затем играл центрального защитника во «Флориде» (папа тогда еще не был президентом). «Помню его большим и крепким центральным защитником. Скорее сильным, чем техничным», — вспоминает тренер Тони Серрано, который работал с ним в детстве.

Морено еще подростком отличался от сверстников: всего в 14 лет он заинтересовался тренерской работой, когда учитель физкультуры предложил ему поработать с младшими классами. Через 2 года Морено уже помогал главному заниматься с детьми во «Флориде».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренировать постоянно Роберт начал в 2002-м, уже окончив университет и поработав клерком (об этом дальше). Вот ключевые этапы его карьеры:

• в 1999-м (в 21 год) прошел тренерский курс в Каталонской федерации футбола;.

• до 2003-го стажировался в детских школах, возглавлял юношескую команду «Флориды», а еще изучал в университете торговлю и международные отношения и успел потрудиться в магазине и банке;.

• в 25 лет получил лицензию UEFA Pro и мог возглавить клуб элитного дивизиона, но даже не попытался и работал в юношеских командах (например, в «Оспиталета»);.

• в 2006-м возглавил главную команду «Кастельдефельс» (сейчас выступает в четвертом по силе дивизионе), но за шесть туров до конца его уволили за неудовлетворительные результаты — команда шла во второй половине таблицы;.

• в 2008-м познакомился с Луисом Энрике, который работал с «Барселоной» Б (ему порекомендовали Морено как видеоаналитика), но из-за административных перестановок в клубе трансфер в «Барсу» отложился на два года — аналитиком в «Барселону» он устроился в 2010-м;.

• с тех пор Морено не расставался с Энрике, стал его ассистентом и ездил в «Рому», «Сельту», «Барселону» и сборную Испанию, а когда Луис брал отпуск, Морено работал помощником Хуана Унсуэ в «Сельте».

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Ему постоянно отказывали в работе аналитика: в нулевые низшим лигам это было не нужно

Бывшие коллеги и функционеры рассказывают, что Морено помешан на аналитике и тактике, видеоразборах и анализе больших объемов данных. Проблема в том, что в низших лигах и юношеских командах это мало кого интересовало.

Роберт осваивал тренерство параллельно с обучением в университете Барселоны по специальностям торговли и международных отношений, а после работал клерком в магазине El Corte Inglés de Cornellá (крупнейшая сеть универмагов в Европе) и банке La Caixa.

В 2004-м (уже была лицензия Pro), окончив университет, он перешел из магазина в банк, а в свободное время ездил по Каталонии и предлагал услуги аналитика и тренера молодежной команды. «Европа» (сейчас выступает в четвертом дивизионе — прим. Sports.ru) — первый клуб, куда пришел трудоустраиваться молодой Морено. Условия были такие: если его нанимают, Роберт обязуется каждую неделю готовить разборы своей команды и соперника, включая детализированные отчеты по атаке, обороне и каждому игроку. В качестве тестового задания Морено записал матч против «Бадалоны Б» и сделал бесплатный отчет, но на работу его не взяли, так как посчитали, что он просит слишком высокую зарплату.

«Точно не помню, сколько он просил, но вроде 100 или 200 евро. Это было дороговато для такой работы», — говорит пресс-секретарь клуба «Европа» Анхель Гаррета.

Морено посетил еще десятки офисов скромных клубов в Барселоне и окрестностях, но оказался никому не нужен: и дело не в Морено, просто должность видеоаналитика была роскошью для молодежных команд или клубов из низов.

За четыре года отношение к этой работе изменилось, и Морено получил место в юношеской команде «Кастельдефельс» (уже после увольнения из главной), по ходу того же сезона он стал ее главным тренером. По словам координатора клуба Оскара Косиалса, Роберт был очень трудолюбивым и проводил выходные, разъезжая тысячи километров от одного футбольного поля Каталонии к другому со своей видеокамерой и штативом. «Кастельдефельс» хотел предложить Роберту долгосрочный контракт, но не успел — пришла «Барселона».

Роберт Морено во время одного из матчей. | Источник: AP 2019

Морено — настоящий гик: издает с женой книги на узкие футбольные темы и зарабатывает на этом 2 тысячи евро в год

Морено настолько помешан на футболе, что вместе с женой Лурдес Торресильяс в 2013-м основал издательство Fútbol de Libro и одноименный магазин, где продает напечатанные книги: FDL выпускает чтиво исключительно на узконаправленные футбольные темы.

Морено не издает поп-литературу типа автобиографий сэра Алекса, Моуринью или Роналду, зато предлагает настоящий андеграунд: правила составления аналитических отчетов о соперниках (в каком объеме и какую информацию собирать, как ее интерпретировать); размышления о том, как правильно устанавливать контакт между главным и тренером по физподготовке; руководство по футбольному менеджменту.

У Fútbol de Libro есть книги тренера по физподготовке молодежки «Эспаньола», главного тренера команды «Кастельон» из Сегунды Б, консультанта «Алавеса» и других героев второго плана.

Уставной капитал компании — 3000 евро, в прошлом финансовом году оборот составил 49 000 евро, а чистая прибыль — 2843 евро.

Написал книгу о тактике «Мой рецепт — 4−4−2»

Морено написал и через Fútbol de Libro выпустил книгу, в которой структурировал знания о тактике (полной версии в онлайне нет, а демка — тут). «Мой рецепт — 4−4−2» — не просто тактический манифест, а концептуальный труд, в котором Роберт рассуждает о философии футбола: «Футбол, пожалуй, единственный командный вид спорта, в котором клуб без атакующего стиля в качестве доминирующего может выиграть матч и даже чемпионат».

Книга называется «Мой рецепт — 4−4−2» в честь любимой формации Морено, ее он чаще всего использовал в командах, которые тренировал. А книга родилась из-за переизбытка информации в тетрадях и на компьютере (тренер копит инфу в Word и PowerPoint). «Идея поделиться знаниями — жизненная необходимость, которая всегда сопровождала меня. Я не претендую на то, что знаю больше всех, и не считаю себя изобретателем. Напротив, уверен, что мне еще нужно многому научиться».

Роберт говорит, что учился у нонконформистов (к ним относит и Луиса Энрике), поэтому никогда слепо не соглашается с популярными мнениями в футболе, а старается через глубокий анализ выбрать подходящий вариант.

В книге Морено раскрывает свои 5 базовых тренерских принципов: информация, прогресс, повторение, согласованность внутри модели и достаточная мотивация.

• Информацией важно снабжать всех участников тренировочного процесса. «Игроки заинтересованы в знаниях больше, чем предполагают. Надо закрыть вопрос типа “они профи и уже должны это знать”. Как и любому человеку, футболисту легче выполнять поставленные задачи, если он хорошо проинформирован, зачем это делает и какова цель».

• Прогресс — безумно важен. «Не знаю другого способа научить чему-либо. Нужно идти от простого к сложному. Другое дело — как определить и контролировать постепенное увеличение сложности. Здесь можно влиять на имеющиеся у нас переменные: пространство, время, количество игроков и так далее».

• Необходимо постоянное повторение (доводить действия до привычки). «Стабильное повторение — единственный способ совершенствоваться. На этой основе нам удалось улучшить коллективные и индивидуальные модели поведения. Но нужно быть осторожным. Постоянно повторяя негативные модели поведения, только укрепляешь их. С другой стороны, монотонность может вызывать скуку. Поэтому я озвучу другой важный принцип — достаточного стимулирования (о нем ниже)».

• Согласованность внутри модели. «Задачи будут продуктивными и эффективными, если будут согласованы с глобальной идеей, формирующей нашу игровую модель. Поскольку это не книга по методологии, не буду углубляться в оценку того, какие упражнения следует выполнять. Единственное, отмечу, что нужно быть очень осторожным с тем, над чем работаете. Много раз мы выполняем упражнения, которые могут пойти вразрез с тем, что ожидаем от нашей команды на поле».

• Футболистов нужно стимулировать, иначе они могут заскучать (речь не о финансовой мотивации). «Задания на тренировке должны быть такими, чтобы выводить игроков из зоны комфорта. Это позволит избежать скуки, а также приведет к общему прогрессу. Если что-то получается очень легко, то может стать пустой тратой времени с отрицательными результатами. Если что-то очень долго не получается, то это также может стать пустой тратой времени с непредвиденными последствиями».

Когда-то Энрике очень уважал Морено: называл ненасытным и работоспособным

Пролог к «Мой рецепт 4−4−2» написал Луис Энрике, который уверен в практической ценности книги. Еще тренер емко охарактеризовал Морено:

«Роберт — ненасытный тренер, недовольный по своей природе. Он обладает удивительной способностью анализировать проблемы и находить решения. Если добавить к этому неиссякаемую работоспособность, на выходе получается интересная книга, которая, не сомневаюсь, будет справочником для всех тренеров, не желающих следовать ярлыкам и копировать модели без реального знания целей, которые должны быть достигнуты».

Когда знакомых или коллег просят охарактеризовать Роберта, они обязательно говорят о его колоссальной работоспособности, дотошности и стремлении к лучшему. В нашем случае это не пустые штампы, и карьерный путь Морено это доказывает.