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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини

Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.

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Источник: AP 2019

Об этом было объявлено на официальном сайте «молотобойцев» после поражения команды в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).

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Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года. В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал 10-м в чемпионате Англии. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.

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Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост наставника «Вест Хэма» является Дэвид Мойес, возглавлявший команду с ноября 2017 года до прихода Пеллегрини. Мойес работал главным тренером также в «Сандерленде», «Реале Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне» и «Престон Норт Энд».

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