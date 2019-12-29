«Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в АПЛ благодаря выездной победе
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 20-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 20-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 44-й минуте «красных дьяволов» вывел вперед Антони Марсьяль. В добавленное время отличился Маркус Рашфорд.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 января на выезде сыграет с «Арсеналом». «Бернли» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».
|Шон Дайч
|Уле Гуннар Сульшер
|Антони Марсьяль(Андреас Перейра)
|44′
|Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)
|90+5′
|1
|Ник Поуп
|1
|Давид де Хеа
|26
|Филлип Бардсли
23′
|18
|Эшли Янг
|3
|Чарли Тэйлор
71′
|53
|Брэндон Уильямс
90+2′
|5
|Джеймс Тарковски
|2
|Виктор Линделеф
|6
|Бен Ми
61′
|5
|Харри Магуайр
|11
|Дуайт Макнейл
89′
|21
|Дэниэл Джеймс
|18
|Эшли Уэствуд
|10
|Маркус Рэшфорд
|9
|Крис Вуд
|17
|Фред
90+4′
|13
|Джефф Хендрик
59′
|31
|Неманья Матич
|19
|Джей Родригес
|15
|Андреас Перейра
73′
|4
|Джек Корк
87′
|14
|Джесси Лингард
90+4′
|12
|Роберт Брэйди
|9
|Антони Марсьяль
89′
|10
|Эшли Барнс
68′
|23
|Люк Шоу
|7
|Йохан Гвюдмундссон
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)