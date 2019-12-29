«Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в АПЛ благодаря выездной победе

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Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 44-й минуте «красных дьяволов» вывел вперед Антони Марсьяль. В добавленное время отличился Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 13-й позиции.