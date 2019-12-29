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01:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в АПЛ благодаря выездной победе

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 44-й минуте «красных дьяволов» вывел вперед Антони Марсьяль. В добавленное время отличился Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 января на выезде сыграет с «Арсеналом». «Бернли» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

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Бернли
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2028.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчУле Гуннар Сульшер
Голы
Антони Марсьяль(Андреас Перейра)44′
Маркус Рэшфорд(Дэниэл Джеймс)90+5′
Составы команд
1Ник Поуп
1Давид де Хеа
26Филлип Бардсли
23′
18Эшли Янг
3Чарли Тэйлор
71′
53Брэндон Уильямс
90+2′
5Джеймс Тарковски
2Виктор Линделеф
6Бен Ми
61′
5Харри Магуайр
11Дуайт Макнейл
89′
21Дэниэл Джеймс
18Эшли Уэствуд
10Маркус Рэшфорд
9Крис Вуд
17Фред
90+4′
13Джефф Хендрик
59′
31Неманья Матич
19Джей Родригес
15Андреас Перейра
73′
4Джек Корк
87′
14Джесси Лингард
90+4′
12Роберт Брэйди
9Антони Марсьяль
89′
10Эшли Барнс
68′
23Люк Шоу
7Йохан Гвюдмундссон
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)14
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
17Фолы10
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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