Три клуба КПЛ хотят забрать защитника у «Кайрата»
Защитник алматинского «Кайрата» Нурлан Даиров может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник алматинского «Кайрата» Нурлан Даиров может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер команды Алексей Шпилевский рассчитывает на 24-летнего футболиста, который примет участие в
Однако Даиров продолжает интересовать три клуба
В команде из Кокшетау защитник отыграл в аренде три сезона, и наставник «синегорцев» Андрей Карпович хотел бы продолжить работу с Даировым. По окончании арендного соглашения игрок вернулся в «Кайрат».
В КПЛ-2019 на счету Даирова 25 матчей. Он помог «Окжетпесу» занять седьмое место в чемпионате. Защитник может сыграть как на фланге обороны, так и в центре.
Уроженец Тараза имеет опыт игры за юношескую сборную Казахстана (до 19 лет), а сейчас считается кандидатом в национальную команду, которую возглавляет чех Михал Билек.