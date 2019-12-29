Три клуба КПЛ хотят забрать защитника у «Кайрата»

Главный тренер команды Алексей Шпилевский рассчитывает на 24-летнего футболиста, который примет участие в учебно-тренировочных сборах своего клуба.

Однако Даиров продолжает интересовать три клуба премьер-лиги, один из которых «Окжетпес».

В команде из Кокшетау защитник отыграл в аренде три сезона, и наставник «синегорцев» Андрей Карпович хотел бы продолжить работу с Даировым. По окончании арендного соглашения игрок вернулся в «Кайрат».

В КПЛ-2019 на счету Даирова 25 матчей. Он помог «Окжетпесу» занять седьмое место в чемпионате. Защитник может сыграть как на фланге обороны, так и в центре.