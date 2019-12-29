Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана: видео
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым из
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым из
Али родился без ног, но это не мешает ему любить футбол.
Ранее он уже встречался с Лионелем Месси, Неймаром, Килианом Мбаппе и Мохамедом Салахом.
Всего за несколько дней до встречи с Роналду Али встречался с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который подарил мальчику iPhone.
«Поэтому ты и лучший в мире», — прокомментировал Хабиб фото Турганбекова с Роналду в инстаграме.
На видео запечатлено как Роналду играет с мальчиком в футбол.
Турганбеков также был героем выпуска шоу «КраСава» известного блогера и