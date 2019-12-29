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11:56 (мск), источник: Sport24

Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана: видео

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым из Нур-Султана (Казахстан).

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Али родился без ног, но это не мешает ему любить футбол.

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Ранее он уже встречался с Лионелем Месси, Неймаром, Килианом Мбаппе и Мохамедом Салахом.

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Всего за несколько дней до встречи с Роналду Али встречался с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который подарил мальчику iPhone.

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«Поэтому ты и лучший в мире», — прокомментировал Хабиб фото Турганбекова с Роналду в инстаграме.

На видео запечатлено как Роналду играет с мальчиком в футбол.

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Турганбеков также был героем выпуска шоу «КраСава» известного блогера и экс-игрока РПЛ Евгения Савина.

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