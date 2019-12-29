«Две недели на отпуск — вполне нормально». «Энергетик» начал готовиться к сезону-2020 еще в середине декабря

Субботнее утро. В начале десятого еще темно, только начинает светать.



1 декабря белорусский футбол отправился в отпуск и сейчас готовится встречать Новый год. Поэтому все игроки нынче загорают на теплых пляжах или ищут новогодние подарки для родных и близких. Все, кроме игроков «Энергетика» — БГУ. «Студенты» с утра пораньше приехали на стадион по улице Семашко, чтобы потренироваться. Их подготовка к следующему сезону стартовала еще 16 декабря.



Декабрь выдался не очень зимним, поэтому доселе молодая команда вполне комфортно проводила занятия на недавно постеленной синтетике. Правда, сегодняшним утром ее ждала не самая приятная картина: все поле было покрыто слоем снега. Поэтому тренировка началась не с беговых упражнений, а с работы лопатами. Футболисты, тренеры, массажисты — все отправились очищать зеленый покров. Дело контролировал Анатолий Юревич.



Вот это и есть футбол. В этом кайф: расчистить себе площадку, а потом потренироваться. Тогда будут играть.

Специалист хмуро расхаживал по полю и наблюдал за процессом. Как только видел, что кто-то начинает бездельничать, тут же летел и давал нагоняй. В одно мгновенье ему так не понравилось, как один из учеников чистит снег, что он взял лопату и продемонстрировал собственный пример: «Смотри, под углом возьми!».

Источник: Прессбол

Полтора часа понадобилось игрокам, чтобы очистить половину поля. Поставили ворота, и тренировка стартовала. Тут же объявился директор РЦОРа по футболу Владимир Пигулевский, но от общения на диктофон отказался.

— Такое тоже необходимо: уборка снега помогает сплотиться, — говорит полузащитник Василий Совпель. — Мне кажется, через это нужно пройти. Когда спишь на шелковых простынях, то прогресс может замедлиться. А так понимаешь, что наверх довольно сложно пробиться, нужно прикладывать для этого много сил. Если спокойно к этому относишься, то никаких проблем.



— Не первый год проходим «предсезонку». На уборку снега все нормально реагируют, — начинает защитник Александр Свирепа. — Новые ребята, конечно, удивляются. Зато перед тренировкой прорабатываем все группы мышц. Лед на газоне? Как говорит Анатолий Иванович Юревич, в такие моменты отрабатываются координация и движения с мячом.



— Убираем снег для своего же удобства, — резюмирует нападающий Айк Мусаханян. — Какое-то время всем нужно, чтобы притереться, но, думаю, командная работа сплачивает.



«Энергетик» — БГУ стал одной из самых ярких команд в прошедшем сезоне высшей лиги. Наблюдать за его матчами было очень любопытно: в среднем в каждом поединке с участием «студентов» забивалось по четыре мяча. Они организовали 52 гола в ворота соперников и стали по этому показателю четвертыми в лиге после брестского «Динамо» (70), БАТЭ (61) и «Шахтера» (59). Правда, минский клуб не отличался прилежной обороной, поэтому стал самым пропускающим в чемпионате — 66 мячей.

Источник: Прессбол

19 голов, больше трети из всех забитых, оформил Илья Шкурин. По итогам сезона форвард стал лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и самым полезным игроком (19+7). Пока 20-летнего витебчанина активно сватают в ЦСКА, он продолжает тренироваться с «Энергетиком».



Прежде отмечалось, что Илья просто бегает по кругу и не участвует в игровых упражнениях. Но по крайней мере в субботу все было по-другому: нападающий наравне со всеми убирал снег, таскал ворота и выполнял все тренерские установки. После тренировки на поле игрок сразу же уехал, не оставшись на занятие в тренажерном зале. Нынешние партнеры уверяют, что будущее форварда в команде не обсуждают.



— Мы рады за Илью, рады, что он может уехать, — рассказывает вратарь Алексей Харитонович. — Шкурин помог нам остаться в высшей лиге. Надеюсь, у него получится не только в «Энергетике».



— С Ильей мы не обсуждаем его потенциальный переход, — продолжает Мусаханян. — Общаемся, но в личную жизнь не лезем. Как будет, посмотрим.



— Если честно, не слышал, чтобы Илье задавали вопросы о переходе в другие клубы, о будущем, — говорит Совпель. — Спокойно относимся. Он с нами тренируется и является нашим партнером.



При выполнении упражнений игроками командовали молодые тренеры Геннадий Близнюк, Александр Павлов и Михаил Еремчук, а вот Владимир Белявский на тренировке отсутствовал. Несколько заданий на точность передач, растяжка и затем двусторонка. Анатолий Юревич бродил вокруг поля, пристально наблюдая за процессом и сменяя кофе сигаретой.

Источник: Прессбол

Подобная тренировка с легкостью отвечает на вопрос, почему в холодную погоду «синтетика» лучше натурального газона. Футболисты почти не скользили и легко передвигались по полю. Для сравнения: последний матч белорусского сезона в Могилеве подарил нам ужасную траву, покрытую льдом, — там играть было в разы сложнее.



После окончания чемпионата игрокам дали паузу всего в две недели. К слову, остальные команды высшей лиги еще не тренируются и начнут работу только в январе. Футболисты не жалуются и отмечают, что успели отдохнуть за отведенный период.



— Двух недель вполне хватило, чтобы отдохнуть, — говорит Мусаханян. — Отпуск провел дома, во Франции. Приехал чуть позже, чем остальные ребята — 21 декабря. И сразу же отправился работать.



— Мне лично хватило двух недель, — улыбается Совпель. — Съездил в Италию, чтобы внести корректировки в тренировочный процесс и понять, в каком я состоянии. Неделю побыл дома, а потом приступил к занятиям.



— Две недели на отпуск — это вполне нормально, — подтверждает Свирепа. — Съездил домой, увидел всех родственников и за три дня до тренировок вернулся в Минск.



Накануне сезона-2019 многие болельщики считали, что «Энергетик» — БГУ непременно вылетит. Однако молодая команда поразила многих ярким футболом и игроками-открытиями. Пока непонятно, в каком составе клуб подойдет к следующему сезону. Но ясно одно: за таким коллективом наблюдать будет интересно.

Источник: Прессбол