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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук прокомментировал информацию об уходе из «Астаны» и подвел итоги сезона

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук в интервью Football24.az подвел итоги сезона, прокомментировал информацию об уходе из клуба и объяснил, как победа над «Манчестер Юнайтед» помогла команде.

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Источник: Reuters

— Как оцените прошлый сезон?

— Прошедший сезон оставил двоякое впечатление. С одной стороны он выдался очень успешным, но с другой — сложился очень тяжело. Выиграли все, что хотели и добились всех поставленных целей. Тяжелый, потому что на нашем пути были моменты, которые мы преодолевали с большим трудом.

— Вы скромно промолчали про победу над «Манчестер Юнайтедом». А ведь доселе ни один украинский специалист не выигрывал у «МЮ»…

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— Конечно, это не был лучший «МЮ» всех времен. Это мы прекрасно понимаем. В же время мы понимали, что в любой форме «МЮ» — это мировой бренд. Победа над ними для нас важное, историческое событие. Сейчас я не про себя, а про команду. Не скрою, приятно стать первым украинским специалистом, одержавшим победу над «МЮ». Но гораздо важнее другое: эта победа придала больше известности «Астане».

— Казахстанская пресса пишет, что «Астана» досрочно расторгнет контракт с вами. На сколько это соответствует действительности?

— Не могу ничего сказать. По окончании сезона мы общались с руководством клуба и ничего подобного не обсуждали. После этого я не общался с руководством. Потому больше сказанного добавить не могу.

— Есть ли предложения из других клубов?

— Я с большим уважением отношусь к своему клубу и даже не думаю об этом. Ведь у меня, как вы знаете, действующий контракт с «Астаной». На данный момент я просто отдыхаю у себя дома. Этот отпуск мне очень нужен был. Нужно было сбросить усталость сезона. Сейчас же у меня такой небольшой праздник: нахожусь среди самых близких мне людей.

— Нет желания вернуться в Азербайджан и вновь бороться с «Карабахом»?

— «Карабаху» очень тяжело противостоять. Они очень сильные, с ними не хочется встречаться (смеется). Была вероятность, что в групповом этапе ЛЕ «Астана» может попасть на «Карабах». Искренне говорю, я не очень этого и желал. Хотя с другой стороны, было бы интересно сыграть с ними. Ведь тогда я приехал бы в полюбившийся мне Баку. Было бы интересно сыграть в еврокубках с ними.

Напомним, что в 2019 году «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана и в четвертый сезон кряду сыграла в группе ЛЕ.

Ранее стало известно, что Григорчука в «Астане» может сменить главный тренер сборной Казахстана Михал Билек.

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