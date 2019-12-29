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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» назвал соперников на первых сборах в Турции

Кокшетауский «Окжетпес» проведет первый учебно-тренировочный сбор в Турции с 6 по 20 января, сообщает пресс-служба клуба.

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Команда начнет готовиться к сезону в Анталии.

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В рамах УТС кокшетаусцы проведут три матча: 11 января соперником станет венгерский МТК, 15-го — румынский «Волунтари», а 19-го — российский «Ротор».

На первый сбор «Окжетпеса» приглашены восемь воспитанников местного футбола: Ярослав Багинский, Руслан Абжанов, Нияз Идрисов, Евгений Ашихмин, Уланбек Куанышбеков, Александр Шиманский, Арман Толегенов и Адиль Батталов.

В прошедшем сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ. По окончании сезона клуб продлил контракт с главным тренером Андреем Карповичем.

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