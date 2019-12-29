«Окжетпес» назвал соперников на первых сборах в Турции
Кокшетауский «Окжетпес» проведет первый
Кокшетауский «Окжетпес» проведет первый
Команда начнет готовиться к сезону в Анталии.
В рамах УТС кокшетаусцы проведут три матча: 11 января соперником станет венгерский МТК, 15-го — румынский «Волунтари», а 19-го — российский «Ротор».
На первый сбор «Окжетпеса» приглашены восемь воспитанников местного футбола: Ярослав Багинский, Руслан Абжанов, Нияз Идрисов, Евгений Ашихмин, Уланбек Куанышбеков, Александр Шиманский, Арман Толегенов и Адиль Батталов.
В прошедшем сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ. По окончании сезона клуб продлил контракт с главным тренером Андреем Карповичем.