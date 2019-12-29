Кононов может возглавить брестское «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, пребывающий без клуба с момента ухода из стана
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, пребывающий без клуба с момента ухода из стана
Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо». Утверждается, что накануне, 28 декабря, Кононов находился в Бресте.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года, став преемником Массимо Карреры, под руководством которого
В ходе тренерской карьеры Кононов работал в «Карпатах», «Севастополе», «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».