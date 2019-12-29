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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала расписание игр на турнире в Португалии

Футболисты «Астаны» проведут два матча на групповом этапе турнира «Атлантик Кап» в Португалии, сообщает пресс-служба.

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Источник: Reuters

31 января чемпион Казахстана встретится с «Копенгагеном», а 2 февраля — с «Брондбю».

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Оба соперника представляют чемпионат Дании.

Также в группе А вместе с «Астаной» и двумя датскими клубами выступит шведский «Норрчепинг». Всего в турнире, который пройдет с 31 января по 8 февраля, сыграют восемь команд. По регламенту победители группы затем встретятся в финале, а остальные участники сыграют в плей-офф за места с третьего по восьмое.

В 2019 году «Атлантик Кап» выиграл австрийский «Зальцбург», а до этого победителями становились датские «Орхус», «Копенгаген» и «Митдьюлланд», хорватская «Риека», российские «Динамо» Москва и «Зенит», австрийский «Рапид» и шведский «Эльфсборг».

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