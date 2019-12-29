«Астана» узнала расписание игр на турнире в Португалии

Также в группе А вместе с «Астаной» и двумя датскими клубами выступит шведский «Норрчепинг». Всего в турнире, который пройдет с 31 января по 8 февраля, сыграют восемь команд. По регламенту победители группы затем встретятся в финале, а остальные участники сыграют в плей-офф за места с третьего по восьмое.