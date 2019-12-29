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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Селтик» в «дерби старой фирмы»

В матче 21-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» принимал «Рейнджерс», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. «Дерби старой фирмы» состоялось в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: Reuters

Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Райан Кент, отправивший мяч в ворота соперника на 36-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Селтика» Одсонн Эдуард. На 56-й минуте гостей вывел вперёд защитник Никола Катич.

«Рейнджерс» прервали победную серию «Селтика» в чемпионате Шотландии, которая состояла из 11 матчей. Команда Джеррарда не проигрывает в Премьер-лиге уже в течение 15 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Селтик», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу шотландского первенства, «Рейнджерс» (50) с одним матчем в запасе занимают второе место.

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