«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Селтик» в «дерби старой фирмы»
В матче 21-го тура шотландской
В матче 21-го тура шотландской
Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Райан Кент, отправивший мяч в ворота соперника на 36-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Селтика» Одсонн Эдуард. На 56-й минуте гостей вывел вперёд защитник Никола Катич.
«Рейнджерс» прервали победную серию «Селтика» в чемпионате Шотландии, которая состояла из 11 матчей. Команда Джеррарда не проигрывает в
«Селтик», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу шотландского первенства, «Рейнджерс» (50) с одним матчем в запасе занимают второе место.