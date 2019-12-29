«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Селтик» в «дерби старой фирмы»

В матче 21-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» принимал «Рейнджерс», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. «Дерби старой фирмы» состоялось в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.