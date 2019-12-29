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19:12 (мск), источник: ТАСС

«Челси» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 29 декабря. «Челси» со счетом 2:1 победил в гостях «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

На 13-й минуте счет открыл форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. В составе «Челси» голы забили Жоржиньо (83) и Тэмми Абрахам (87).

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Эта встреча стала второй для «Арсенала» под руководством 37-летнего испанца Микеля Артеты, который до этого выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год, а после завершения карьеры входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити». В первом матче Артеты клуб сыграл в гостях вничью с «Борнмутом» (1:1). Ранее команду тренировал другой бывший игрок «Арсенала» Фредрик Юнгберг, временно исполнявший обязанности главного тренера.

«Арсенал» не может победить в четырех последних матчах чемпионата Англии (две ничьи, два поражения). «Арсенал» первый раз потерпел поражение в матче с «Челси», ведя в счете к перерыву. В предыдущих 15 матчах «Арсенал» не проигрывал (12 побед, три ничьи). «Арсенал» пропускает минимум два мяча в последних пяти встречах во всех турнирах, что является их худшим результатом с 1965 года. «Арсенал» проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах впервые с декабря 1959 года. В декабре «Арсенал» также потерпел домашние поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2) в чемпионате Англии, в ноябре — от немецкого «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги Европы.

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В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» идет четвертым, в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда 35 очков в 20 матчах. «Арсенал» занимает 12-е место с 24 очками после 20 туров. В следующем матче «Челси» сыграет 1 января на выезде с «Брайтоном», «Арсенал» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».

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Арсенал
1:2
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 2029.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаФрэнк Лэмпард
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг(Калум Чемберс)13′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью(Мэйсон Маунт)83′
Тэмми Абрахам(Виллиан)87′
Составы команд
1Бернд Лено
1Кепа Аррисабалага
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
90+1′
2Антонио Рюдигер
34′
77Букайо Сака
15Курт Зума
23Давид Луиз
47′
28Сесар Аспиликуэта
11Лукас Торрейра
73′
7Н`Голо Канте
30′
29Маттео Гендузи
10′
10Виллиан
9Александр Ляказетт
77′
19Мэйсон Маунт
30′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
9Тэмми Абрахам
21Калум Чемберс
23′
29Фикайо Томори
59′
20Шкодран Мустафи
48Тарик Лемпти
10Месут Езил
76′
33Эмерсон
34′
28Джозеф Уиллок
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
55′
24Рис Нелсон
86′
17Матео Ковачич
70′
19Николя Пепе
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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