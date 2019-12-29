«Челси» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 29 декабря. «Челси» со счетом 2:1 победил в гостях «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 29 декабря. «Челси» со счетом 2:1 победил в гостях «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
На 13-й минуте счет открыл форвард «Арсенала»
Эта встреча стала второй для «Арсенала» под руководством 37-летнего испанца Микеля Артеты, который до этого выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год, а после завершения карьеры входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити». В первом матче Артеты клуб сыграл в гостях вничью с «Борнмутом» (1:1). Ранее команду тренировал другой бывший игрок «Арсенала» Фредрик Юнгберг, временно исполнявший обязанности главного тренера.
«Арсенал» не может победить в четырех последних матчах чемпионата Англии (две ничьи, два поражения). «Арсенал» первый раз потерпел поражение в матче с «Челси», ведя в счете к перерыву. В предыдущих 15 матчах «Арсенал» не проигрывал (12 побед, три ничьи). «Арсенал» пропускает минимум два мяча в последних пяти встречах во всех турнирах, что является их худшим результатом с 1965 года. «Арсенал» проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах впервые с декабря 1959 года. В декабре «Арсенал» также потерпел домашние поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2) в чемпионате Англии, в ноябре — от немецкого «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги Европы.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» идет четвертым, в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда 35 очков в 20 матчах. «Арсенал» занимает 12-е место с 24 очками после 20 туров. В следующем матче «Челси» сыграет 1 января на выезде с «Брайтоном», «Арсенал» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».
|Микель Артета
|Фрэнк Лэмпард
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Калум Чемберс)
|13′
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью(Мэйсон Маунт)
|83′
|Тэмми Абрахам(Виллиан)
|87′
|1
|Бернд Лено
|1
|Кепа Аррисабалага
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
90+1′
|2
|Антонио Рюдигер
34′
|77
|Букайо Сака
|15
|Курт Зума
|23
|Давид Луиз
47′
|28
|Сесар Аспиликуэта
|11
|Лукас Торрейра
73′
|7
|Н`Голо Канте
30′
|29
|Маттео Гендузи
10′
|10
|Виллиан
|9
|Александр Ляказетт
77′
|19
|Мэйсон Маунт
30′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|9
|Тэмми Абрахам
|21
|Калум Чемберс
23′
|29
|Фикайо Томори
59′
|20
|Шкодран Мустафи
|48
|Тарик Лемпти
|10
|Месут Езил
76′
|33
|Эмерсон
34′
|28
|Джозеф Уиллок
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
55′
|24
|Рис Нелсон
86′
|17
|Матео Ковачич
70′
|19
|Николя Пепе
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)