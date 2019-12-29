«Челси» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

Эта встреча стала второй для «Арсенала» под руководством 37-летнего испанца Микеля Артеты, который до этого выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год, а после завершения карьеры входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити». В первом матче Артеты клуб сыграл в гостях вничью с «Борнмутом» (1:1). Ранее команду тренировал другой бывший игрок «Арсенала» Фредрик Юнгберг, временно исполнявший обязанности главного тренера.

«Арсенал» не может победить в четырех последних матчах чемпионата Англии (две ничьи, два поражения). «Арсенал» первый раз потерпел поражение в матче с «Челси», ведя в счете к перерыву. В предыдущих 15 матчах «Арсенал» не проигрывал (12 побед, три ничьи). «Арсенал» пропускает минимум два мяча в последних пяти встречах во всех турнирах, что является их худшим результатом с 1965 года. «Арсенал» проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах впервые с декабря 1959 года. В декабре «Арсенал» также потерпел домашние поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2) в чемпионате Англии, в ноябре — от немецкого «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги Европы.