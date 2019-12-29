Зайнутдинов не лидер, а Меркель только 14-й. Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов
Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость казахстанских футболистов, сообщает KazFootball.kz.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость казахстанских футболистов, сообщает KazFootball.kz.
Самым дорогим отечественным игроков оказался полузащитник Бауыржан Исламхан —
Интересно, что полузащитник российского «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов оказался лишь шестым по стоимости, а хавбек голландского «Хераклеса» Александр Меркель и вовсе 14-м.
При этом три из 15 самых дорогих казахстанских футболистов в данный момент свободные агенты: вместе с Исламханом «Кайрат» покинул полузащитник Исламбек Куат, а Муртазаев ушел из «Астаны». В рейтинге конкуренцию этим двум футболистам смогли составить только представители «Ордабасы».
Самые дорогие казахстанские футболисты:
1. Бауыржан Исламхан — 3 миллиона евро (+600 тысяч евро к стоимости по сравнению с 2018 годом);
2−3. Дмитрий Шомко («Астана») — 2,5 миллиона (-);
2−3. Роман Муртазаев — 2,5 миллиона (-);
4. Исламбек Куат — 2 миллиона (+200 тысяч);
5. Дмитрий Непогодов («Ордабасы») — 1,8 миллионов (+300 тысяч);
6−7. Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия) — 1,7 миллионов (+500 тысяч);
6−7. Стас Покатилов («Кайрат») — 1,7 миллионов (+300 тысяч);
8. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — 1,6 миллионов (+200 тысяч);
9−12. Сергей Малый («Ордабасы») — 1,5 миллиона (+300 тысяч);
9−12. Абзал Бейсебеков («Астана») — 1,5 миллиона (+200 тысяч);
9−12. Алексей Щеткин («Ордабасы») — 1,5 миллиона (-300 тысяч);
9−12. Георгий Жуков («Висла» Краков, Польша) — 1,5 миллиона (+300 тысяч);
13. Айбол Абикен («Кайрат») — 1,3 миллиона (+500 тысяч);
14. Александр Меркель («Хераклес», Голландия) — 1,25 миллиона (-);
15. Юрий Перцух («Астана») — 1,2 миллиона (+200 тыс евро).