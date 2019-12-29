Зайнутдинов не лидер, а Меркель только 14-й. Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов

Самым дорогим отечественным игроков оказался полузащитник Бауыржан Исламхан — экс-капитан «Кайрата» в 2019 году подорожал на 600 тысяч евро и теперь оценивается в три миллиона. Второе и третьи места поделили Дмитрий Шомко и Роман Муртазаев — защитник «Астаны» и теперь его бывший одноклубник стоят по 2,5 миллиона.

Интересно, что полузащитник российского «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов оказался лишь шестым по стоимости, а хавбек голландского «Хераклеса» Александр Меркель и вовсе 14-м.

При этом три из 15 самых дорогих казахстанских футболистов в данный момент свободные агенты: вместе с Исламханом «Кайрат» покинул полузащитник Исламбек Куат, а Муртазаев ушел из «Астаны». В рейтинге конкуренцию этим двум футболистам смогли составить только представители «Ордабасы».