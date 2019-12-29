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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов не лидер, а Меркель только 14-й. Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость казахстанских футболистов, сообщает KazFootball.kz.

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Самым дорогим отечественным игроков оказался полузащитник Бауыржан Исламхан — экс-капитан «Кайрата» в 2019 году подорожал на 600 тысяч евро и теперь оценивается в три миллиона. Второе и третьи места поделили Дмитрий Шомко и Роман Муртазаев — защитник «Астаны» и теперь его бывший одноклубник стоят по 2,5 миллиона.

Интересно, что полузащитник российского «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов оказался лишь шестым по стоимости, а хавбек голландского «Хераклеса» Александр Меркель и вовсе 14-м.

При этом три из 15 самых дорогих казахстанских футболистов в данный момент свободные агенты: вместе с Исламханом «Кайрат» покинул полузащитник Исламбек Куат, а Муртазаев ушел из «Астаны». В рейтинге конкуренцию этим двум футболистам смогли составить только представители «Ордабасы».

Самые дорогие казахстанские футболисты:
1. Бауыржан Исламхан — 3 миллиона евро (+600 тысяч евро к стоимости по сравнению с 2018 годом);
2−3. Дмитрий Шомко («Астана») — 2,5 миллиона (-);
2−3. Роман Муртазаев — 2,5 миллиона (-);
4. Исламбек Куат — 2 миллиона (+200 тысяч);
5. Дмитрий Непогодов («Ордабасы») — 1,8 миллионов (+300 тысяч);
6−7. Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия) — 1,7 миллионов (+500 тысяч);
6−7. Стас Покатилов («Кайрат») — 1,7 миллионов (+300 тысяч);
8. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — 1,6 миллионов (+200 тысяч);
9−12. Сергей Малый («Ордабасы») — 1,5 миллиона (+300 тысяч);
9−12. Абзал Бейсебеков («Астана») — 1,5 миллиона (+200 тысяч);
9−12. Алексей Щеткин («Ордабасы») — 1,5 миллиона (-300 тысяч);
9−12. Георгий Жуков («Висла» Краков, Польша) — 1,5 миллиона (+300 тысяч);
13. Айбол Абикен («Кайрат») — 1,3 миллиона (+500 тысяч);
14. Александр Меркель («Хераклес», Голландия) — 1,25 миллиона (-);
15. Юрий Перцух («Астана») — 1,2 миллиона (+200 тыс евро).

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