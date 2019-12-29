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22:12 (мск), источник: ТАСС

Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 29 декабря. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 1:0 победили на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Единственный гол забил на 42-й минуте Садио Мане. Эпизод с забитым мячом арбитры долго просматривали с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) на предмет игры рукой Адама Лалланы, отдавшего голевой пас на Мане. В концовке первого тайма Педру Нету поразил ворота «Ливерпуля», но после видеоповтора гол был отменен из-за офсайда.

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Для подопечных Юргена Клоппа, которые провели этот матч с золотыми нашивками победителей клубного чемпионата мира, эта победа в чемпионате стала десятой кряду. Всего «Ливерпуль» выиграл в 18 встречах и в одной сыграл вничью. Последний раз «Вулверхэмптон» побеждал «Ливерпуль» в чемпионате Англии девять лет назад — 29 декабря 2010 года «Вулверхэмптон» одержал верх на выезде со счетом 1:0.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сыграл 308-й матч в чемпионатах Англии с 2010 года, что является высшим достижением в этом десятилетии. Кроме того, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата Англии до 50 матчей (40 побед, 10 ничьих).

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной чемпионата Англии, набрав в 19 матчах 55 очков, отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 13 баллов. «Вулверхэмптон» опустился на восьмое место, в активе команды после 20 туров 30 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Ливерпуль» 2 января примет «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» днем ранее сыграет на выезде с «Уотфордом».

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1:0
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 2029.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппЭшпириту Санту Нуну
Голы
Садио Мане(Адам Лаллана)42′
Составы команд
1Алиссон
11Руй Патрисиу
66Трент Александр-Арнолд
5Райан Беннетт
26Эндрю Робертсон
16Конор Коади
4Виргил ван Дейк
49Макс Килмен
12Джо Гомес
19Хонни Кастро
14Джордан Хендерсон
29Рубен Винагре
11Мохамед Салах
28Жоау Моутинью
10Садио Мане
7Педру Нету
5Джорджиньо Вайналдум
86′
32Леандер Дендонкер
58′
7Джеймс Милнер
37Адама I Траоре
9Роберту Фирмину
86′
18Диогу Жота
72′
27Дивок Ориги
9Рауль Хименес
20Адам Лаллана
45+1′67′
8Рубен Невеш
58′
8Наби Кейта
27Ромен Саисс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
7Фолы3
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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