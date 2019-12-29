Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 29 декабря. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 1:0 победили на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
ТАСС, 29 декабря. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 1:0 победили на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол забил на 42-й минуте Садио Мане. Эпизод с забитым мячом арбитры долго просматривали с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) на предмет игры рукой Адама Лалланы, отдавшего голевой пас на Мане. В концовке первого тайма Педру Нету поразил ворота «Ливерпуля», но после видеоповтора гол был отменен
Для подопечных Юргена Клоппа, которые провели этот матч с золотыми нашивками победителей клубного чемпионата мира, эта победа в чемпионате стала десятой кряду. Всего «Ливерпуль» выиграл в 18 встречах и в одной сыграл вничью. Последний раз «Вулверхэмптон» побеждал «Ливерпуль» в чемпионате Англии девять лет назад — 29 декабря 2010 года «Вулверхэмптон» одержал верх на выезде со счетом 1:0.
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сыграл 308-й матч в чемпионатах Англии с 2010 года, что является высшим достижением в этом десятилетии. Кроме того, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата Англии до 50 матчей (40 побед, 10 ничьих).
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной чемпионата Англии, набрав в 19 матчах 55 очков, отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 13 баллов. «Вулверхэмптон» опустился на восьмое место, в активе команды после 20 туров 30 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» 2 января примет «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» днем ранее сыграет на выезде с «Уотфордом».
|Юрген Клопп
|Эшпириту Санту Нуну
|Садио Мане(Адам Лаллана)
|42′
|1
|Алиссон
|11
|Руй Патрисиу
|66
|Трент Александр-Арнолд
|5
|Райан Беннетт
|26
|Эндрю Робертсон
|16
|Конор Коади
|4
|Виргил ван Дейк
|49
|Макс Килмен
|12
|Джо Гомес
|19
|Хонни Кастро
|14
|Джордан Хендерсон
|29
|Рубен Винагре
|11
|Мохамед Салах
|28
|Жоау Моутинью
|10
|Садио Мане
|7
|Педру Нету
|5
|Джорджиньо Вайналдум
86′
|32
|Леандер Дендонкер
58′
|7
|Джеймс Милнер
|37
|Адама I Траоре
|9
|Роберту Фирмину
86′
|18
|Диогу Жота
72′
|27
|Дивок Ориги
|9
|Рауль Хименес
|20
|Адам Лаллана
45+1′67′
|8
|Рубен Невеш
58′
|8
|Наби Кейта
|27
|Ромен Саисс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|3
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)