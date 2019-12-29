Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

Источник: AP 2019

Единственный гол забил на 42-й минуте Садио Мане. Эпизод с забитым мячом арбитры долго просматривали с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) на предмет игры рукой Адама Лалланы, отдавшего голевой пас на Мане. В концовке первого тайма Педру Нету поразил ворота «Ливерпуля», но после видеоповтора гол был отменен из-за офсайда.

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Для подопечных Юргена Клоппа, которые провели этот матч с золотыми нашивками победителей клубного чемпионата мира, эта победа в чемпионате стала десятой кряду. Всего «Ливерпуль» выиграл в 18 встречах и в одной сыграл вничью. Последний раз «Вулверхэмптон» побеждал «Ливерпуль» в чемпионате Англии девять лет назад — 29 декабря 2010 года «Вулверхэмптон» одержал верх на выезде со счетом 1:0.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сыграл 308-й матч в чемпионатах Англии с 2010 года, что является высшим достижением в этом десятилетии. Кроме того, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата Англии до 50 матчей (40 побед, 10 ничьих).

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной чемпионата Англии, набрав в 19 матчах 55 очков, отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 13 баллов. «Вулверхэмптон» опустился на восьмое место, в активе команды после 20 туров 30 очков.

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