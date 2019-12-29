Роналду получил награду Globe Soccer Awards лучшему футболисту года

Источник: Спорт РИА Новости

Церемония вручения наград прошла в воскресенье в Дубае. В сезоне-2019/20 Роналду забил 12 голов в 21 матче во всех турнирах, в прошлом сезоне 34-летний португальский футболист в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии.

Помимо Роналду, на премию лучшему игроку года претендовали Лионель Месси («Барселона»), Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»). Ранее Роналду удостаивался приза Globe Soccer Awards по итогам 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 года.

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