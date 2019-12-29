«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 29 декабря. «Манчестер Сити» со счетом 2:0 победил на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 29 декабря. «Манчестер Сити» со счетом 2:0 победил на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Голы забили Серхио Агуэро (53-я минута) и Кевин де Брёйне (82).
Наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле потребовалось наименьшее количество матчей, чем любому другому тренеру, чтобы добиться 100 побед в чемпионатах Англии — 133 встречи. До него высшим достижением были 100 побед Жозе Моуринью в 142 матчах, когда португалец возглавлял «Челси».
Гол Агуэро стал 1000-м для команд, которые тренировал Гвардиола («Барселона» — 412 голов, «Бавария» — 254, «Манчестер Сити» — 334). Команды не встречались между собой с января 2008 года, когда «Манчестер Сити» потерпел гостевое поражение в гостевом матче Кубка Англии (1:2).
«Манчестер Сити» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место таблицы чемпионата Англии, «Шеффилд», прервавший четырехматчевую беспроигрышную серию (три победы, одна ничья), после 20 матчей имеет 29 очков в активе и идет восьмым.
В следующем матче «Манчестер Сити» 1 января примет «Эвертон», одержавший победы в обоих матчах под руководством итальянца Карло Анчелотти. «Шеффилд Юнайтед» сыграет 2 января с лидирующим в таблице «Ливерпулем».
|Хосеп Гвардьола
|Крис Уайлдер
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|52′
|Кевин Де Брейне(Рияд Махрез)
|82′
|1
|Клаудио Браво
|1
|Дин Хендерсон
|2
|Кайл Уокер
|5
|Джек О`Коннелл
|11
|Александр Зинченко
|6
|Крис Бэшем
|25
|Фернандинью
|12
|Джон Иган
|50
|Эрик Гарсия
|2
|Джордж Болдок
|26
|Рияд Махрез
|3
|Энда Стивенс
85′
|17
|Кевин Де Брейне
|4
|Джон Флек
|16
|Родриго Эрнандес
|16
|Оливер Норвуд
|7
|Рахим Стерлинг
88′
|27
|Мухамед Бешич
75′
|9
|Габриэл Жезус
|9
|Оливер Макберни
|10
|Серхио Агуэро
81′
|11
|Каллум Робинсон
59′
|47
|Фил Фоуден
|17
|Дэвид Макголдрик
|20
|Бернарду Силва
59′62′
|22
|Лис Муссе
83′
|8
|Илкай Гюндоган
|10
|Билли Шарп
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)