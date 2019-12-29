«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии по футболу

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Голы забили Серхио Агуэро (53-я минута) и Кевин де Брёйне (82).

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Наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле потребовалось наименьшее количество матчей, чем любому другому тренеру, чтобы добиться 100 побед в чемпионатах Англии — 133 встречи. До него высшим достижением были 100 побед Жозе Моуринью в 142 матчах, когда португалец возглавлял «Челси».

Гол Агуэро стал 1000-м для команд, которые тренировал Гвардиола («Барселона» — 412 голов, «Бавария» — 254, «Манчестер Сити» — 334). Команды не встречались между собой с января 2008 года, когда «Манчестер Сити» потерпел гостевое поражение в гостевом матче Кубка Англии (1:2).

«Манчестер Сити» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место таблицы чемпионата Англии, «Шеффилд», прервавший четырехматчевую беспроигрышную серию (три победы, одна ничья), после 20 матчей имеет 29 очков в активе и идет восьмым.

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