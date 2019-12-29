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29 декабря, источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 29 декабря. «Манчестер Сити» со счетом 2:0 победил на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Голы забили Серхио Агуэро (53-я минута) и Кевин де Брёйне (82).

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Наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле потребовалось наименьшее количество матчей, чем любому другому тренеру, чтобы добиться 100 побед в чемпионатах Англии — 133 встречи. До него высшим достижением были 100 побед Жозе Моуринью в 142 матчах, когда португалец возглавлял «Челси».

Гол Агуэро стал 1000-м для команд, которые тренировал Гвардиола («Барселона» — 412 голов, «Бавария» — 254, «Манчестер Сити» — 334). Команды не встречались между собой с января 2008 года, когда «Манчестер Сити» потерпел гостевое поражение в гостевом матче Кубка Англии (1:2).

«Манчестер Сити» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место таблицы чемпионата Англии, «Шеффилд», прервавший четырехматчевую беспроигрышную серию (три победы, одна ничья), после 20 матчей имеет 29 очков в активе и идет восьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Манчестер Сити» 1 января примет «Эвертон», одержавший победы в обоих матчах под руководством итальянца Карло Анчелотти. «Шеффилд Юнайтед» сыграет 2 января с лидирующим в таблице «Ливерпулем».

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Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2029.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаКрис Уайлдер
Голы
Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)52′
Кевин Де Брейне(Рияд Махрез)82′
Составы команд
1Клаудио Браво
1Дин Хендерсон
2Кайл Уокер
5Джек О`Коннелл
11Александр Зинченко
6Крис Бэшем
25Фернандинью
12Джон Иган
50Эрик Гарсия
2Джордж Болдок
26Рияд Махрез
3Энда Стивенс
85′
17Кевин Де Брейне
4Джон Флек
16Родриго Эрнандес
16Оливер Норвуд
7Рахим Стерлинг
88′
27Мухамед Бешич
75′
9Габриэл Жезус
9Оливер Макберни
10Серхио Агуэро
81′
11Каллум Робинсон
59′
47Фил Фоуден
17Дэвид Макголдрик
20Бернарду Силва
59′62′
22Лис Муссе
83′
8Илкай Гюндоган
10Билли Шарп
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
5Фолы6
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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