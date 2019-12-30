Дэвид Мойес назначен главным тренером «Вест Хэма»

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на 18 месяцев. Отмечается, что Мойес приступит к своим обязанностям перед матчем с «Борнмутом» 1 января.

Мойес сменил на этой должности чилийца Мануэля Пеллегрини, который ранее был отправлен в отставку. После 19 матчей в чемпионате Англии в активе «молотобойцев» 19 очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны вылета.

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