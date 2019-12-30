Твое лицо, когда обыграл «Селтик» впервые за 9 лет и можешь выиграть чемпионат

Теперь отставание сократилось до 2 очков — при этом у «Рейнджерс» игра в запасе.

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Победа стала первой за 7 лет в чемпионате и первой за 9 лет на «Селтик Парк», а матч выдался максимально напряженным.

«Селтик» не забил пенальти, Райан Кент (воспитанник «Ливерпуля») вывел гостей вперед, хозяева сравняли.

В начале «Рейнджерс» опять вышли вперед, а в добавленное время остались вдесятером: Морелос получил вторую желтую за симуляцию.

Финальный свисток для гостей стал окончанием битвы.

Просто посмотрите на эмоции Джеррарда!

Стивен не просто работает на камеру — «Рейнджерс» может выиграть титул впервые с 2011 года.

В 2012-м клуб был передан во внешнее управление из-за долгов. «Рейнджерс» исключили из Премьер-лиги, но приняли в Третий дивизион Шотландии (четвертый уровень).

В Премьер-лигу клуб вернулся в 2016-м, а в прошлом сезоне стал вице-чемпионом — уже под руководством Стивена Джеррарда.