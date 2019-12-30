Твое лицо, когда обыграл «Селтик» впервые за 9 лет и можешь выиграть чемпионат
В Шотландии разгорается настоящая интрига: «Рейнджерс» Стивена Джеррарда обыграл главного соперника на выезде (2:1) и подобрался к лидеру вплотную.
В Шотландии разгорается настоящая интрига: «Рейнджерс» Стивена Джеррарда обыграл главного соперника на выезде (2:1) и подобрался к лидеру вплотную.
Теперь отставание сократилось до 2 очков — при этом у «Рейнджерс» игра в запасе.
Победа стала первой за 7 лет в чемпионате и первой за 9 лет на «Селтик Парк», а матч выдался максимально напряженным.
«Селтик» не забил пенальти, Райан Кент (воспитанник «Ливерпуля») вывел гостей вперед, хозяева сравняли.
В начале «Рейнджерс» опять вышли вперед, а в добавленное время остались вдесятером: Морелос получил вторую желтую за симуляцию.
Финальный свисток для гостей стал окончанием битвы.
Просто посмотрите на эмоции Джеррарда!
Стивен не просто работает на камеру — «Рейнджерс» может выиграть титул впервые с 2011 года.
В 2012-м клуб был передан во внешнее управление
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Руслан Копылов