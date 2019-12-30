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09:03 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат объяснил свой уход из «Кайрата»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат прокомментировал свой уход из алматинского «Кайрата». Его слова приводит официальный сайт клуба.

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Официально об уходе Куата в декабре сообщил председатель Наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев. 26-летний хавбек покинул «Кайрат» свободным агентом.

— Я хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их за горячую поддержку. Каждый казахстанский футболист мечтает играть в «Кайрате». Я провел пять лет в «желто-черной» семье. За это время было много запоминающихся побед. Рад, что в них есть и мой вклад.

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— Почему ты принял решение перейти в другой клуб?
— Мне нужен был новый вызов. Очень хотелось попробовать себя в новом чемпионате. Проверить себя. Мы поговорили с Кайратом Советаевичем, он одобрил мое решение. Важно чувствовать его поддержку.

— С какими мыслями ты покидаешь наш клуб?
— Я благодарен «Кайрату» за то, что именно в этом клубе я вырос как футболист, стал основным игроком сборной Казахстана. Алматы стал для меня родным городом, так же как «Кайрат». Я хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, всей нашей большой семье! Агрономам, охранникам, всем работникам Академии, пресс-службе, поварам, уборщицам, водителям, администраторам. Я благодарен всем! «Кайрат» всегда в моем сердце.

Добавим, что вместе с Куатом «Кайрат» покинул и Бауыржан Исламхан. Оба выступали за алматинский клуб с 2014 года. За это время «Кайрат» пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны.

До «Кайрата» Куат, воспитанник столичной школы футбола, играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».

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