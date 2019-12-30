Исламбек Куат объяснил свой уход из «Кайрата»
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат прокомментировал свой уход из алматинского «Кайрата». Его слова приводит официальный сайт клуба.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат прокомментировал свой уход из алматинского «Кайрата». Его слова приводит официальный сайт клуба.
Официально об уходе Куата в декабре сообщил председатель Наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев. 26-летний хавбек покинул «Кайрат» свободным агентом.
— Я хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их за горячую поддержку. Каждый казахстанский футболист мечтает играть в «Кайрате». Я провел пять лет в «желто-черной» семье. За это время было много запоминающихся побед. Рад, что в них есть и мой вклад.
— Почему ты принял решение перейти в другой клуб?
— Мне нужен был новый вызов. Очень хотелось попробовать себя в новом чемпионате. Проверить себя. Мы поговорили с Кайратом Советаевичем, он одобрил мое решение. Важно чувствовать его поддержку.
— С какими мыслями ты покидаешь наш клуб?
— Я благодарен «Кайрату» за то, что именно в этом клубе я вырос как футболист, стал основным игроком сборной Казахстана. Алматы стал для меня родным городом, так же как «Кайрат». Я хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, всей нашей большой семье! Агрономам, охранникам, всем работникам Академии,
Добавим, что вместе с Куатом «Кайрат» покинул и Бауыржан Исламхан. Оба выступали за алматинский клуб с 2014 года. За это время «Кайрат» пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны.
До «Кайрата» Куат, воспитанник столичной школы футбола, играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».