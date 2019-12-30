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11:05 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Рыбака два года подряд называют лучшим защитником чемпионата, а «Шахтер» всё хочет от него избавиться

Разбираемся в феномене Павла.

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Источник: ВКонтакте ФК «Шахтёр» Солигорск

Разбираемся в парадоксе.

Павел Рыбак — один из самых опытных защитников чемпионата Беларуси, а в последние годы еще и самый признанный. И в прошлом, и в нынешнем сезонах федерация футбола назвала его лучшим представителем своего амплуа в чемпионате. Крутость Павла отметило большинство главных тренеров «вышки» — именно они определяют лучших игроков ЧБ по позициям. После окончания сезона АБФФ рассылает специалистам анкеты, в которых каждый указывает 11 лучших футболистов сезона. В каждом амплуа побеждает игрок, набравший наибольшее количество голосов.

Самое удивительное, что, несмотря на общественное признание, уже второе межсезонье подряд Рыбак проводит в подвешенном состоянии: «Шахтер» не спешит предлагать 35-летнему футболисту новый контракт, и вообще все указывает на то, что в Солигорске не прочь найти ему замену.

Александр Ивулин пытается разобраться в этом феномене.

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Что случилось в прошлом году?

В январе 2018-го солигорчане неожиданно решили расстаться с ветераном. Новость удивила ввиду того, что в конце октября 2017-го клуб только продлил контракт с Рыбаком. Спортивный директор Дмитрий Хохлов и главный тренер Марек Зуб затеяли перестройку. Они хотели омолодить команду и помимо защитника расставание прочили с хавбеком Эдгаром Олехновичем и нападающим Николаем Янушем.

В итоге Олехнович оказался в «Торпедо-БелАЗ», Януш отправился в аренду в «Неман», а Рыбак все-таки полетел на заграничный сбор «горняков». Зуб понял, что найти защитника такого же уровня с белорусским паспортом очень проблематично и закрыл глаза на возраст. Что было дальше, прекрасно известно: после провального старта Зуб и Хохлов покинули Солигорск, а Рыбак стал лучшим защитником чемпионата-2018.

С прошлогодней историей все понятно, а что на этот раз?

Нынешний контракт защитника с «горняками» истекает 31 декабря. Но уже в конце октября Павел говорил, что продление отношений с «Шахтером» — «очень муторная история». Через месяц новый главный тренер Солигорска Юрий Вернидуб заявил, что в следующем сезоне защитника в команде не будет:

— С Пашей мы разговаривали. Есть свои нюансы. У него закончился контракт, и он его не продлевает. Достаточно хорошо знаю его силу и знаю, что он умеет. Но если человек, возможно, не хочет продлевать контракт, то какой смысл? Поэтому все логично и правильно, — рассуждал украинец.

Сейчас в команде, вроде бы, хватает номинальных центральных защитников. Это Александр Сачивко, который недавно переподписал контракт с клубом и наряду с Рыбаком был незаменим в прошлом сезоне. Кроме него в ростере «горняков» есть украинец Василий Прийма, серб Зария Ламбулич и белорус Руслан Хадаркевич.

Может, Рыбак просто сдал и не тянет?

Только травмы или дисквалификации в этом году могли помешать 36-летнему дэфу выйти на поле. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, по рейтингу статистической компании InStat, который высчитывается на основе всех технико-тактических действий игроков, Рыбак — в десятке лучших футболистов «вышки». Его сильные качества — умение выбирать позицию и читать игру. Павел активен в единоборствах (чаще в этом году в борьбу лезли только четверо футболистов ЧБ) и зачастую выходит из них победителем. В среднем за матч при игре в обороне защитник выигрывал 11 дуэлей из 15 — это лучший показатель среди всех защитников лиги. Особенно хорош Рыбак «на втором этаже», в среднем за матч 8 из 10 попыток выиграть воздух остаются за ним. Так полезно не играет никто из защитников чемпионата.

Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном в некоторых игровых компонентах Рыбак не сдал, а, наоборот, прибавил. Например, сыграл чище. Если в прошлом сезоне защитник совершил 36 фолов, став один из самых грубых защитников лиги, то сейчас в пассиве только 26 нарушений. Кроме того Ташуев встроил Рыбака в игру так, что он стал чаще и эффективнее действовать на подборах. Если в прошлом году он делал в среднем 9 подборов за матч, то в нынешнем — 12. По этому показателю ему нет равных среди центральных защитников ЧБ.

Неужели у него нет слабых мест?

Единственным заметным недостатком Рыбака является невысокая скорость. Этим еще в в концовке сезона-2017 образцово воспользовались футболисты «Торпедо-БелАЗ». Тогда Павел не мог угнаться за шустрым Скавышем. Нерасторопность защитника превращалась в голы. Олег Кубарев, успевший в том чемпионате поработать в Солигорске, хорошо изучил минусы подопечного.

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Впрочем, претензии даже по этим эпизодам можно отнести и на счет тренерского штаба «горняков» времен Зуба. Все-таки как смотрится футболист, во многом зависит от построения игры. При Ташуеве тихоходность Рыбака нивелировалась подстраховкой партнеров и грамотными перестроениями — и так явно защитник уже не выпадал.

Неужели при Ташуеве Рыбак играл без ошибок?

Нет, он ошибался. Причем делал это в очень ответственных матчах. Например, за 35 минут схлопотал удаление во встрече против БАТЭ. Получив желтую карточку, защитник сделал опрометчивый подкат под Дубайича в центре поля. Серб упал, а Рыбак увидел перед собой красный свет (отметка 2:02).

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После дисквалификации Рыбак вернулся в состав и играл стабильно, но осенью вновь фатально ошибся в матче с минским «Динамо». В концовке встречи защитник неудачно столкнулся в своей штрафной с Фатаи. Реализованный Данило пенальти стоил «Шахтеру» двух очков в важной встрече (отметка 3:23).

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В больших матчах Павлу порой не хватало хладнокровия. Особенно это касается непрофильной игры у чужих ворот. Вы же наверняка помните эпичный промах в матче с «Торино» при счете 0:1. Казалось, реализуй Рыбак тот момент, и ход противостояния мог пойти по совершенно другому сценарию (отметка 1:47).

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Или вспомните эпизод в финале Кубка, когда Рыбак умудрился не отправить мяч в ворота практически в упор.

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Такие недостатки совсем не смущают «Ислочь», которая собирается заполучить защитника на следующий год.

Александр Ивулин

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