Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб КПЛ

«Сегодня подписали соглашение на один год с опытным украинским специалистом Вячеславом Грозным. Вячеслав Викторович имеет огромный опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии и Грузии», — написал Уразаев.

Отметим, что 63-летний специалист является заслуженным тренером России и Украины и имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011 и 2012 годах он тренировал «Тобол», а в сезоне-2017 возглавлял «Иртыш».

Помимо этого, Грозный в качестве тренера работал с такими клубами, как московский «Спартак», грозненский «Терек», тбилисское «Динамо», софийский «Левски», а также возглавлял ряд украинских команд.