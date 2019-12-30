Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.12
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
28.12
Норвич
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
28.12
Бернли
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
29.12
Арсенал
Челси
12
Футбол. Зарубежный
29.12
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
29.12
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб КПЛ

Новым главным тренером карагандинского «Шахтера» назначен Вячеслав Грозный. Об этом в своем Instagram объявил исполнительный директор карагандинского клуба Ерлан Уразаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Сегодня подписали соглашение на один год с опытным украинским специалистом Вячеславом Грозным. Вячеслав Викторович имеет огромный опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии и Грузии», — написал Уразаев.

Отметим, что 63-летний специалист является заслуженным тренером России и Украины и имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011 и 2012 годах он тренировал «Тобол», а в сезоне-2017 возглавлял «Иртыш».

Помимо этого, Грозный в качестве тренера работал с такими клубами, как московский «Спартак», грозненский «Терек», тбилисское «Динамо», софийский «Левски», а также возглавлял ряд украинских команд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Экс-футболист сборной Казахстана вернулся в строй немецкого клуба после тяжелой травмы
С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией
«Вы всех обманули»: Ласицкене и компания бунтуют против ВФЛА
Радулов и Гурьянов — в огне. «Даллас» взлетает на 3 место Запада
Североамериканские СМИ: Проблема России — реализация большинства
«Это война»: что говорили участники матча Россия — США на МЧМ
Гусев красиво забил. Скоро он станет лидером «Нью-Джерси»
Матчи между Шараповой и Уильямс вошли в список лучших за 10 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь