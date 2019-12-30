«Сборники, легионеры и лучший игрок Грузии». ТОП-10 самых обесценившихся футболистов КПЛ-2019

25-летний конголезец был арендован столичным клубом летом у французской «Тулузы», но игроком основы не стал. Плюс выбыл из строя из-за травмы. Как результат, подешевел с шести миллионов евро до двух.

Среди игроков сборной Казахстана ощутимо упали в цене 28-летний Алексей Щеткин («Ордабасы») и 24-летний Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат») — на полмиллиона евро.

Другие игроки обесценились от 250 до 600 тысяч евро. Среди них оказался и 33-летний полузащитник «Тобола» Джаба Канкава, признанный лучшим футболистом Грузии 2019 года.

ТОП-10 самых обесценившихся игроков выглядит так: