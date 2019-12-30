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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Сборники, легионеры и лучший игрок Грузии». ТОП-10 самых обесценившихся футболистов КПЛ-2019

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов КПЛ-2019. В итоге в число обесценившихся игроков (с 1 января 2019 года) попали четыре представителя «Астаны». Но больше других потерял в цене Фирмин Мубеле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний конголезец был арендован столичным клубом летом у французской «Тулузы», но игроком основы не стал. Плюс выбыл из строя из-за травмы. Как результат, подешевел с шести миллионов евро до двух.

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Среди игроков сборной Казахстана ощутимо упали в цене 28-летний Алексей Щеткин («Ордабасы») и 24-летний Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат») — на полмиллиона евро.

Другие игроки обесценились от 250 до 600 тысяч евро. Среди них оказался и 33-летний полузащитник «Тобола» Джаба Канкава, признанный лучшим футболистом Грузии 2019 года.

ТОП-10 самых обесценившихся игроков выглядит так:

1. Фирмин Мубеле («Астана») — 2 миллиона евро (-4 миллиона евро);
2. Жарко Томашевич («Астана») — 900 тысяч евро (-600 тысяч евро);
3. Алексей Щеткин («Ордабасы») — 1,5 миллиона евро (-500 тысяч евро);
4. Рунар Мар Сигурьонссон («Астана») — 1 миллион евро (-500 тысяч евро);
5. Зиги Бадибанга («Ордабасы») — 1 миллион евро (-500 тысяч евро);
6. Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат») — 800 тысяч евро (-500 тысяч евро);
7. Урош Витас («Иртыш») — 600 тысяч евро (-400 тысяч евро);
8. Виталий Устинов («Атырау») — 600 тысяч евро (-300 тысяч евро);
9. Джаба Канкава («Тобол») — 750 тысяч евро (-250 тысяч евро);
10. Серикжан Мужиков («Астана») — 750 тысяч евро (-250 тысяч евро).

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