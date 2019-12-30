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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ пригласил лучшего бомбардира европейского чемпионата

Нападающий тбилисского «Динамо» Леван Куталия может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sport.adjara.com.

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30-летний Куталия не продлил контракт с «Динамо» и отправится на сборы с павлодарским «Иртышом», где и может подписать контракт.

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Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

В то же время у форварда есть предложения из Венгрии.

Кроме того, «Динамо» пытается сохранить своего бомбардира, предлагая ему новый контракт на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне нападающий забил 20 голов в 33 матчах за «Динамо» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Грузии. Ранее он выступал за кутаисское «Торпедо», «Шукуру» и «Зугдиди».

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