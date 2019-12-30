Клуб КПЛ пригласил лучшего бомбардира европейского чемпионата
Нападающий тбилисского «Динамо» Леван Куталия может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sport.adjara.com.
Нападающий тбилисского «Динамо» Леван Куталия может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sport.adjara.com.
30-летний Куталия не продлил контракт с «Динамо» и отправится на сборы с павлодарским «Иртышом», где и может подписать контракт.
Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
В то же время у форварда есть предложения из Венгрии.
Кроме того, «Динамо» пытается сохранить своего бомбардира, предлагая ему новый контракт на улучшенных условиях.
В минувшем сезоне нападающий забил 20 голов в 33 матчах за «Динамо» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Грузии. Ранее он выступал за кутаисское «Торпедо», «Шукуру» и «Зугдиди».