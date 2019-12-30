Клуб КПЛ пригласил лучшего бомбардира европейского чемпионата

30-летний Куталия не продлил контракт с «Динамо» и отправится на сборы с павлодарским «Иртышом», где и может подписать контракт.

Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

В то же время у форварда есть предложения из Венгрии.

Кроме того, «Динамо» пытается сохранить своего бомбардира, предлагая ему новый контракт на улучшенных условиях.