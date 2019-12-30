Игравший за казахстанский клуб легионер завершил карьеру

Казахстанским болельщикам 34-летний полузащитник известен по выступлениям за «Ордабасы» в 2016 году, когда провел в чемпионате 29 игр и отдал одну результативную передачу.

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После КПЛ подписал контракт со шведским клубом «Фалькенберг». Дебютный сезон для него сложился неплохо — один гол в 25 матчах. А вот в последующих двух сезонах провел всего три встречи: сначала проиграл конкуренцию, затем получил серьезную травму колена. В итоге в декабре 2019 года принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Также в карьере игрока были норвежский «Буде-Глимт», шведский «Хэкен», финский «Интер Турку», нигерийский «Расинес».

При этом в 2005 году мог оказаться в «Блэкберне», но не получил разрешение на работу в Англии, поскольку не играл в 70 процентах матчей национальной сборной.

Несмотря на это, «Блэкберн» все равно хотел подписать его и отдать в аренду бельгийскому клубу «Серкль Брюгге», однако Чатто отказался от такого варианта, потому что ему пришлось бы ждать три месяца, чтобы получить право играть в бельгийской лиге.