Экс-футболист сборной Казахстана вернулся в строй немецкого клуба после тяжелой травмы

Защитник получил перелом большой и малоберцовой костей в апреле нынешнего года, из-за чего не сумел доиграть прошлый сезон. Его клуб поднялся во вторую бундеслигу и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.
Тренер «Оснабрюка» Даниэль Тьюн сообщил, что Энгель вернулся в строй и уже занимается в общей группе. На данный момент во второй бундеслиге наступил небольшой перерыв, с седьмого января команда казахстанца возобновит тренировки. С 13 по 19 января «Оснабрюк» проведет тренировочный сбор в Белеке, где запланировано три контрольных матча — против швейцарского «Аарау», венгерского «Шиофока» и австрийского «Штурма».
Напомним, что Энгель родился в Караганде, но с детства живет в Германии. Он выступал за сборную Казахстана с 2013 по 2015 год и провел 11 матчей. Его дебют за национальную команду состоялся в игре с Германией в марте 2013 года, последнюю игру защитник провел в октябре 2015 года против Латвии.