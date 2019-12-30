Экс-футболист сборной Казахстана вернулся в строй немецкого клуба после тяжелой травмы

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Защитник получил перелом большой и малоберцовой костей в апреле нынешнего года, из-за чего не сумел доиграть прошлый сезон. Его клуб поднялся во вторую бундеслигу и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.

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Тренер «Оснабрюка» Даниэль Тьюн сообщил, что Энгель вернулся в строй и уже занимается в общей группе. На данный момент во второй бундеслиге наступил небольшой перерыв, с седьмого января команда казахстанца возобновит тренировки. С 13 по 19 января «Оснабрюк» проведет тренировочный сбор в Белеке, где запланировано три контрольных матча — против швейцарского «Аарау», венгерского «Шиофока» и австрийского «Штурма».