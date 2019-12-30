Алексей Бага претендует на должность главного тренера «Судувы»
Бывший главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага может в ближайшее время возглавить литовскую «Судуву», — сообщает Football.by.
Бывший главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага может в ближайшее время возглавить литовскую «Судуву», — сообщает Football.by.
Ранее должность наставника «Судувы» покинул казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого команда выигрывала золото национального чемпионата три года подряд.
Также при казахстанском коуче «Судува» один раз выиграла Кубок и дважды Суперкубок страны.