Алексей Бага претендует на должность главного тренера «Судувы»

Ранее должность наставника «Судувы» покинул казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого команда выигрывала золото национального чемпионата три года подряд.

Также при казахстанском коуче «Судува» один раз выиграла Кубок и дважды Суперкубок страны.