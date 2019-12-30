Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.12
Бернли
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
29.12
Арсенал
Челси
12
Футбол. Зарубежный
29.12
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
29.12
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2020
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2020
Брайтон & Хоув
Челси
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
16:43 (мск), источник: Прессбол

Алексей Бага претендует на должность главного тренера «Судувы»

Бывший главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага может в ближайшее время возглавить литовскую «Судуву», — сообщает Football.by.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее должность наставника «Судувы» покинул казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого команда выигрывала золото национального чемпионата три года подряд.

Также при казахстанском коуче «Судува» один раз выиграла Кубок и дважды Суперкубок страны.

Читайте также
Судува
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Шкурин далеко не первый. Еще 5 запутанных трансферов с участием белорусских игроков
КХЛ. "Динамо" Минск — "Динамо" Рига. Дедушка Мороз, пусть "зубры" наконец победят (ОНЛАЙН)
Российский футбол в 2019-м: сборная — на Евро, «Зенит» — чемпион
«Вы всех обманули»: Ласицкене и компания бунтуют против ВФЛА
Стали известны места проведения товарищеских матчей сборной РФ
С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией
Самая красивая волейболистка Казахстана (фото)
Черчесов продолжит работать в сборной России в рамках контракта
Шипулин помог мальчику-инвалиду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь