Оказавшийся в КПЛ футболист за полмиллиона евро сменил клуб после чемпионского сезона
Нападающий Марат Бикмаев, выступавший в свое время за «Актобе», сменил клуб в чемпионате Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий Марат Бикмаев, выступавший в свое время за «Актобе», сменил клуб в чемпионате Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
Нынешний сезон 33-летний игрок провел за «Пахтакор», за который забил восемь мячей в 23 матчах и помог клубу завоевать чемпионство.
По завершении чемпионата вернулся в ташкентский «Локомотив», откуда в январе 2019 года переходил в «Пахтакор».
В «Актобе» оказался в 2012 году. По данным Transfermarkt, «красно-белые» заплатили за его трансфер 500 тысяч евро владикавказской «Алании». За два сезона в составе актюбинцев провел 21 матч в КПЛ, а также шесть встреч в Кубке, став вместе с командой чемпионом Казахстана в 2013 году.
Также в карьере Бикмаева были казанский «Рубин» и «Крылья Советов». За сборную Узбекистана выступает с 2014 года. Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 750 тысяч евро.