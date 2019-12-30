«Актобе» разместил объявление о поиске футболистов
Футбольный клуб «Актобе» разместил на официальных страницах в соцсетях объявление о поиске футболистов для просмотра в основной и дублирующий составы.
Футбольный клуб «Актобе» разместил на официальных страницах в соцсетях объявление о поиске футболистов для просмотра в основной и дублирующий составы.
Соискателями могут быть игроки из любых регионов Казахстана и стран ЕАЭС, куда вместе с РК входят Россия, Беларусь и Кыргызстан. Заявки надо подавать до 8 января, а просмотр пройдет с 9 по 14 января на поле областной
Проезд, проживание и расходы на пребывание в Актобе кандидаты берут на себя. От соискателей требуется иметь при себе справку с медкомиссии, в частности электрокардиограмму сердца.
«В случае прохождения предварительного отбора обязательно наличие у футболиста загранпаспорта для участия в УТС в Турции», — говорится в сообщении «Актобе».
Отметим, что в 2020 году «Актобе» сыграет в первой лиге. В минувшем сезоне клуб занял последнее, 12-е, место и вылетел из