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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана из европейского клуба достиг максимальной трансферной стоимости в карьере

Полузащитник сборной Казахстана и польской «Вислы» Георгий Жуков вырос в цене по версии портала Transfermarkt. В декабре игрок покинул «Кайрат» в качестве свободного агента.

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Новая трансферная стоимость Жукова составляет полтора миллиона евро, казахстанец подорожал на триста тысяч евро с сентября 2019 года.

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Это рекордный ценник для 25-летнего хавбека.

Отметим, что казахстанец является самым дорогостоящим игроком «Вислы», где он будет выступать с января будущего года. Вторым в списке идет хавбек сборной Польши Якуб Блащиковски с ценником в миллион евро. Замыкает тройку полузащитник с турецко-албанскими корнями Вулнет Баша, трансферная стоимость которого оценивается в 750 тысяч евро.

Добавим, что новый клуб Жукова «Висла» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице. В начале января команда возобновит тренировки и продолжит подготовку ко второй части чемпионата Польши, в это же время к команде должен присоединиться казахстанский полузащитник.

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