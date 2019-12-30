Футболист сборной Казахстана из европейского клуба достиг максимальной трансферной стоимости в карьере

Новая трансферная стоимость Жукова составляет полтора миллиона евро, казахстанец подорожал на триста тысяч евро с сентября 2019 года.

Это рекордный ценник для 25-летнего хавбека.

Отметим, что казахстанец является самым дорогостоящим игроком «Вислы», где он будет выступать с января будущего года. Вторым в списке идет хавбек сборной Польши Якуб Блащиковски с ценником в миллион евро. Замыкает тройку полузащитник с турецко-албанскими корнями Вулнет Баша, трансферная стоимость которого оценивается в 750 тысяч евро.