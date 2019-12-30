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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация футбола Грузии прокомментировала информацию о переговорах Вайсса с «Астаной»

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Грузии и член медиа-комитета УЕФА Отар Гиоргадзе прокомментировал, может ли Владимир Вайсс покинуть пост главного тренера местной сборной и возглавить «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«У Вайсса контракт действует как минимум до 1 апреля 2020 года. В конце марта нашей сборной предстоят матчи в плей-офф Лиги Наций, по итогам которых команда имеет шансы пробиться на чемпионат Европы. Это важные игры, поэтому вряд ли возможны варианты, при которых Вайсс будет совмещать должности или преждевременно уйдет из сборной», — заявил Гиоргадзе.

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Напомним, в плей-офф Лиги наций Грузия попала как победитель группы дивизиона D: 26 марта следующего года команда Вайсса сыграет с Беларусью, Ю а в случае успеха, выйдет в финал на победителя матча Косово — Северная Македония, который состоится 29 марта.

Отметим, что в новообразованном турнире сборная Грузии выступала в одной группе с Казахстаном. Осенью 2018 года подопечные Вайсса дважды обыграли казахстанцев и стали победителями квартета под номером один, где также играли Латвия и Андорра.

Ранее сообщалось что украинец Роман Григорчук покинет пост главного тренера «Астаны». В числе кандидатов на должность наставника столичного клуба главный тренер сборной Казахстана Михал Билек, румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич и Вайсс.

В Казахстане Вайсс работал с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Кайрат» дважды становился серебряным призером КПЛ и выигрывал Кубок Казахстана.

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