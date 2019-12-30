Федерация футбола Грузии прокомментировала информацию о переговорах Вайсса с «Астаной»

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«У Вайсса контракт действует как минимум до 1 апреля 2020 года. В конце марта нашей сборной предстоят матчи в плей-офф Лиги Наций, по итогам которых команда имеет шансы пробиться на чемпионат Европы. Это важные игры, поэтому вряд ли возможны варианты, при которых Вайсс будет совмещать должности или преждевременно уйдет из сборной», — заявил Гиоргадзе.

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Напомним, в плей-офф Лиги наций Грузия попала как победитель группы дивизиона D: 26 марта следующего года команда Вайсса сыграет с Беларусью, Ю а в случае успеха, выйдет в финал на победителя матча Косово — Северная Македония, который состоится 29 марта.

Отметим, что в новообразованном турнире сборная Грузии выступала в одной группе с Казахстаном. Осенью 2018 года подопечные Вайсса дважды обыграли казахстанцев и стали победителями квартета под номером один, где также играли Латвия и Андорра.

Ранее сообщалось что украинец Роман Григорчук покинет пост главного тренера «Астаны». В числе кандидатов на должность наставника столичного клуба главный тренер сборной Казахстана Михал Билек, румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич и Вайсс.