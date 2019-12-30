Федерация футбола Грузии прокомментировала информацию о переговорах Вайсса с «Астаной»
Руководитель
Руководитель
«У Вайсса контракт действует как минимум до 1 апреля 2020 года. В конце марта нашей сборной предстоят матчи в
Напомним, в
Отметим, что в новообразованном турнире сборная Грузии выступала в одной группе с Казахстаном. Осенью 2018 года подопечные Вайсса дважды обыграли казахстанцев и стали победителями квартета под номером один, где также играли Латвия и Андорра.
Ранее сообщалось что украинец Роман Григорчук покинет пост главного тренера «Астаны». В числе кандидатов на должность наставника столичного клуба главный тренер сборной Казахстана Михал Билек, румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич и Вайсс.
В Казахстане Вайсс работал с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Кайрат» дважды становился серебряным призером КПЛ и выигрывал Кубок Казахстана.