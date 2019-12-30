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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о назначении на пост главного тренера команды уругвайца Диего Алонсо. О сроке действия контракта со специалистом не сообщается.

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Источник: AFP 2019

Будучи футболистом, Алонсо выступал в ряде испанских клубов, среди которых «Валенсия», мадридский «Атлетико» и «Малага». В 2011 году он начал тренерскую карьеру. Последним местом его работы был мексиканский «Монтеррей», с которым он выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и чемпионат Мексики.

Напомним, «Интер Майами» в следующем году дебютирует в MLS. Одним из владельцев клуба является бывший игрок сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось об интересе «Интера» к двум игрокам «Зенита». Новый сезон MLS стартует 29 февраля 2020 года.

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