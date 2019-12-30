Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера

Будучи футболистом, Алонсо выступал в ряде испанских клубов, среди которых «Валенсия», мадридский «Атлетико» и «Малага». В 2011 году он начал тренерскую карьеру. Последним местом его работы был мексиканский «Монтеррей», с которым он выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и чемпионат Мексики.