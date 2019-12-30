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20:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Рома» готова выкупить футболиста Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» за €15 млн

ТАСС, 30 декабря. Футбольный клуб «Рома» намерен выкупить контракт защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга по окончании его аренды в итальянской команде. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Football Italia.

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Источник: AFP 2019

Аренда Смоллинга рассчитана до конца нынешнего сезона. По информации издания, «Рома» готова предложить за футболиста €15 млн и €3 млн бонусами. Римская команда хочет подписать пятилетний контракт с английским защитником. При этом «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить за защитника не менее €20 млн.

В нынешнем сезоне Смоллинг провел 12 игр в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, он принял участие в трех играх Лиги Европы, где результативными действиями не отметился.

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«Рома» находится на четвертом месте в чемпионате Италии, набрав после 17 игр 35 очков. В следующем туре римский клуб 5 января на своей арене примет «Торино».

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