СМИ: «Рома» готова выкупить футболиста Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» за €15 млн

Аренда Смоллинга рассчитана до конца нынешнего сезона. По информации издания, «Рома» готова предложить за футболиста €15 млн и €3 млн бонусами. Римская команда хочет подписать пятилетний контракт с английским защитником. При этом «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить за защитника не менее €20 млн.
В нынешнем сезоне Смоллинг провел 12 игр в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, он принял участие в трех играх Лиги Европы, где результативными действиями не отметился.
«Рома» находится на четвертом месте в чемпионате Италии, набрав после 17 игр 35 очков. В следующем туре римский клуб 5 января на своей арене примет «Торино».