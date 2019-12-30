Экс-футболист сборной Казахстана покинул пост директора клуба КПЛ
Бывший футболист сборной Казахстана Канат Мусатаев покинул пост директора «Тараза», сообщает Kazfootball.kz со ссылкой на
Бывший футболист сборной Казахстана Канат Мусатаев покинул пост директора «Тараза», сообщает Kazfootball.kz со ссылкой на
49-летний функционер попрощался с коллективом команды. В «Таразе» он работал с января 2018 года. Под его руководством клуб вернулся в КПЛ, а в 2019-м занял десятое место и сохранил место в
Как футболист Мусатаев играл за «Тараз» в 2001 и 2003 годах. В 1994 году он признавался лучшим футболистом чемпионата. Также в карьере защитника были «СКИФ-Ордабасы», «Мунайшы», «Шахтер», «Синтез/Достык», «Иртыш», «Тараз», «Актобе», «Кайсар» и «Яссы-Сайрам», а за сборную Казахстана он провел восемь матчей.
Тренерскую карьеру Мусатаев начал в 2004 году «Ордабасы», после чего возглавлял «Тарлан» и «Железнодорожник». Также он работал менеджером в карагандинском «Шахтере», а с 2012 и до прихода в «Тараз» трудился на различных должностях в Федерации футбола.