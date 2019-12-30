Экс-футболист сборной Казахстана покинул пост директора клуба КПЛ

49-летний функционер попрощался с коллективом команды. В «Таразе» он работал с января 2018 года. Под его руководством клуб вернулся в КПЛ, а в 2019-м занял десятое место и сохранил место в премьер-лиге после победы над «Акжайыком» в стыковых матчах.

Как футболист Мусатаев играл за «Тараз» в 2001 и 2003 годах. В 1994 году он признавался лучшим футболистом чемпионата. Также в карьере защитника были «СКИФ-Ордабасы», «Мунайшы», «Шахтер», «Синтез/Достык», «Иртыш», «Тараз», «Актобе», «Кайсар» и «Яссы-Сайрам», а за сборную Казахстана он провел восемь матчей.