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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана покинул пост директора клуба КПЛ

Бывший футболист сборной Казахстана Канат Мусатаев покинул пост директора «Тараза», сообщает Kazfootball.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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49-летний функционер попрощался с коллективом команды. В «Таразе» он работал с января 2018 года. Под его руководством клуб вернулся в КПЛ, а в 2019-м занял десятое место и сохранил место в премьер-лиге после победы над «Акжайыком» в стыковых матчах.

Как футболист Мусатаев играл за «Тараз» в 2001 и 2003 годах. В 1994 году он признавался лучшим футболистом чемпионата. Также в карьере защитника были «СКИФ-Ордабасы», «Мунайшы», «Шахтер», «Синтез/Достык», «Иртыш», «Тараз», «Актобе», «Кайсар» и «Яссы-Сайрам», а за сборную Казахстана он провел восемь матчей.

Тренерскую карьеру Мусатаев начал в 2004 году «Ордабасы», после чего возглавлял «Тарлан» и «Железнодорожник». Также он работал менеджером в карагандинском «Шахтере», а с 2012 и до прихода в «Тараз» трудился на различных должностях в Федерации футбола.

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