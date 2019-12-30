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22:00 (мск), источник: Vesti.kz

Российские СМИ назвали следующий клуб Исламбека Куата после ухода из «Кайрата»

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат после ухода из «Кайрата» станет первым новичком российского «Оренбурга» в межсезонье. Об этом сообщает портал Ural56.ru.

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«На днях “Оренбург” планирует подписать контракт с Куатом. Этот игрок, лидер клуба “Кайрат”, перейдет в число “газовиков” на правах свободного агента. Источник в клубе сообщил, что на днях состоится подписание контракта с игроком из Казахстана», — пишет Ural56.ru, специализирующийся на новостях Оренбурга и области.

Напомним, что о возможном трансфере Куата в «Оренбург» Vesti.kz сообщили 26 декабря. За день до этого глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил, что Куат и Бауыржан Исламхан покидают клуб с условием, что не продолжат карьеру в Казахстане.

Отметим, что «Оренбург» ушел на зимний перерыв в российской премьер-лиге на 14-м месте из 16 клубов.

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