Российские СМИ назвали следующий клуб Исламбека Куата после ухода из «Кайрата»

«На днях “Оренбург” планирует подписать контракт с Куатом. Этот игрок, лидер клуба “Кайрат”, перейдет в число “газовиков” на правах свободного агента. Источник в клубе сообщил, что на днях состоится подписание контракта с игроком из Казахстана», — пишет Ural56.ru, специализирующийся на новостях Оренбурга и области.

Напомним, что о возможном трансфере Куата в «Оренбург» Vesti.kz сообщили 26 декабря. За день до этого глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил, что Куат и Бауыржан Исламхан покидают клуб с условием, что не продолжат карьеру в Казахстане.