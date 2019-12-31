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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Трансфер Исламхана в клуб из группы Лиги чемпионов сорвался

Хавбек покинул «Кайрат», за который выступал с 2014 года.

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Источник: Instagram

Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана в московский «Локомотив», по всей видимости, сорвался. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «железнодорожникам» не удалось договориться по Исламхану с «Кайратом», хотя контракт футболиста с алматинской командой истекает 31 декабря 2019 года.

Кроме того, еще в середине декабря председатель Наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев объявил, что Исламхан вместе с Исламбеком Куатом покинули «Кайрат» на правах свободных агентов.

Не исключено, что стороны возобновят переговоры после Нового года.

В то же время Куат уже определился с новой командой. Сообщалось, что казахстанец продолжит карьеру в «Оренбурге», который после 19 туров занимает 12-е место в РПЛ.

Напомним, Ислахман перешел в «Кайрат» в январе 2014 года, а Куат — летом того же года. За это время алматинский клуб пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны.

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