Трансфер Исламхана в клуб из группы Лиги чемпионов сорвался

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Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана в московский «Локомотив», по всей видимости, сорвался. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «железнодорожникам» не удалось договориться по Исламхану с «Кайратом», хотя контракт футболиста с алматинской командой истекает 31 декабря 2019 года.

Кроме того, еще в середине декабря председатель Наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев объявил, что Исламхан вместе с Исламбеком Куатом покинули «Кайрат» на правах свободных агентов.

Не исключено, что стороны возобновят переговоры после Нового года.

В то же время Куат уже определился с новой командой. Сообщалось, что казахстанец продолжит карьеру в «Оренбурге», который после 19 туров занимает 12-е место в РПЛ.