В Австралии подчинили ВАР здравому смыслу. Там лучше всех объясняют судейские решения

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В минувшие выходные Англию сотряс очередной ВАР-скандал. В субботу отменили гол Пукки и назначили спорный пенальти в ворота «Астон Виллы», в воскресенье возмущались соперники «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Эмоциональнее всего отреагировал капитан «Вулвз».

Люди обсуждают ВАР, но никто не спрашивает игроков. Для нас, футболистов, очевидно: он не работает. Я часто общаюсь с Энтони Тэйлором во время игры. Он приятный парень, с ним приятно общаться. Но в такие моменты ты задаешь ему вопрос и не получаешь ответа. Он не говорит, кто был в офсайде, насколько серьезный офсайд — просто сообщает, что проверяют. Публике не нравится ВАР. Игрокам не нравится ВАР. Они показали презентацию в начале сезона и поставили перед фактом. Но никто не понимает, как и что работает, все запутались. Конор Кауди капитан «Вулвз»

Очевидно, что в Англии у ВАР большие проблемы с коммуникацией. Никто не объясняет судейские решения и это бесит тренеров, футболистов и болельщиков. В эти же выходные австралийская A-лига двумя роликами показала англичанам мастер-класс.

В субботу судья Крис Бит принял 3 спорных решения с помощью ВАР, а после игры разобрал каждый эпизод в прямом эфире.

В воскресенье австралийцы вывели ВАР-коммуникацию на еще более высокий уровень. Защитник «Сиднея» Райан Грант грубо срубил соперника. Судья сначала достал желтую карточку, но затем подошел к монитору (в АПЛ это упорно не делают) и изменил на красную.

Главное — разговор судьи с видеоассистентом слышали телезрители. После игры Fox Sports транслировал для болельщиков диалог с объяснением решения. Одно только видео в твиттере собрало больше 2,5 миллионов просмотров.

Пока включенный микрофон недоступен даже в прямой трансляции, но лига уверенно идет к тому, чтобы тренеры, футболисты и болельщики не находились в подвешенном состоянии несколько минут, а сами наблюдали процесс принятия решения.

Для этого А-лиге нужно согласовать все с IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, занимается регулированием правил). Организация консервативна и не хочет включать судьям микрофоны. Однако давление на IFAB возрастает. Некоторые тренеры, игроки и фанаты призывают полностью отказаться от системы. Поэтому австралийский эксперимент обсуждается.

К слову, в свое время А-лига была первой лигой высшего уровня, которая внедрила ВАР. Теперь австралийцы идут впереди планеты в том, чтобы объяснять участникам матчей, как и почему принимаются определенные решения.

«Разговор, который все слышали в воскресенье после матча — только начало. Мы тесно сотрудничаем с IFAB, чтобы обеспечить такую связь на стадионах и в прямом эфире на телевидении», — заявил глава А-лиги Грег О’Рурк. — Мы не хотим, чтобы ВАР был в центре внимания, но когда он будет задействован, нам нужно убедиться, что наши фанаты понимают процесс принятия решений. Обратная связь и прозрачность важна. Не все фанаты или тренеры могут соглашаться с решениями, но они хотя бы будут понимать процесс и аргументацию.

«То, как все это передавалось и обрабатывалось, было на высоте. Это именно то, чего вы хотите от ВАР, — поделился впечатлениями президент Ассоциации футбольных тренеров Австралии Фил Мосс.

В соцсетях австралийский опыт вызвал восторг:

«Австралия снова лидирует в объяснении судейских решений».

«Применение ВАР в Австралии. Самое крутое, что мы можем слышать рефери. Было бы здорово видеть это по всему миру».

«Разговор между судьей и ВАР в А-лиге, после которого рефери изменил желтую карточку на красную. Блестящая и информативная вещь. Почему мы не можем услышать это вживую?».