В Австралии подчинили ВАР здравому смыслу. Там лучше всех объясняют судейские решения

В минувшие выходные Англию сотряс очередной
Эмоциональнее всего отреагировал капитан «Вулвз».
Люди обсуждают ВАР, но никто не спрашивает игроков. Для нас, футболистов, очевидно: он не работает. Я часто общаюсь с Энтони Тэйлором во время игры. Он приятный парень, с ним приятно общаться. Но в такие моменты ты задаешь ему вопрос и не получаешь ответа. Он не говорит, кто был в офсайде, насколько серьезный офсайд — просто сообщает, что проверяют. Публике не нравится ВАР. Игрокам не нравится ВАР. Они показали презентацию в начале сезона и поставили перед фактом. Но никто не понимает, как и что работает, все запутались.
Очевидно, что в Англии у ВАР большие проблемы с коммуникацией. Никто не объясняет судейские решения и это бесит тренеров, футболистов и болельщиков. В эти же выходные австралийская
В субботу судья Крис Бит принял 3 спорных решения с помощью ВАР, а после игры разобрал каждый эпизод в прямом эфире.
В воскресенье австралийцы вывели
Пока включенный микрофон недоступен даже в прямой трансляции, но лига уверенно идет к тому, чтобы тренеры, футболисты и болельщики не находились в подвешенном состоянии несколько минут, а сами наблюдали процесс принятия решения.
Для этого
К слову, в свое время
«Разговор, который все слышали в воскресенье после матча — только начало. Мы тесно сотрудничаем с IFAB, чтобы обеспечить такую связь на стадионах и в прямом эфире на телевидении», — заявил глава
«То, как все это передавалось и обрабатывалось, было на высоте. Это именно то, чего вы хотите от ВАР, — поделился впечатлениями президент Ассоциации футбольных тренеров Австралии Фил Мосс.
В соцсетях австралийский опыт вызвал восторг:
«Австралия снова лидирует в объяснении судейских решений».
«Применение ВАР в Австралии. Самое крутое, что мы можем слышать рефери. Было бы здорово видеть это по всему миру».
«Разговор между судьей и ВАР в
Похоже, это вопрос времени.