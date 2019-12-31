Футболист сборной Казахстана из зарубежного клуба побил личный рекорд по результативности

Меркель забил за «Хераклес» два мяча и отдал три результативные передачи за 18 матчей. Кроме того, казахстанец оказался в тройке самых незаменимых игроков голландского клуба по количеству проведенных минут на поле — 1604.

Ранее Меркель выступал за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхоппер», английский «Уотфорд» и итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», но ни в одном из этих клубов не показывал такой стабильности и результативности (в частности, по голам), как в «Хераклесе». В Голландии он проводит свой второй сезон.

Напомним, что Меркель пропустил большую часть отборочного цикла Евро-2020 в составе сборной Казахстана из-за проблем с паспортом. Позже игрок заявил, что по-прежнему готов выступать за национальную команду.