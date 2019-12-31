Лучший бомбардир КПЛ-2018 нашел новый клуб после отъезда из Казахстана

Срок контракт 35-летнего Пиззелли пока не уточняется. Его новая команда после 15 туров идет на втором месте, отставая на один балл от «Лори». Возобновится чемпионат Армении в феврале.

В минувшем сезоне Пиззелли вернулся на поле после тяжелой травмы и успел провести за «Актобе» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста. В 2018 году полузащитник с 18 мячами становился лучшим бомбардиром КПЛ, а за красно-белых также играл в 2014-м и 2015-м годах.

Всего в КПЛ за четыре сезона Пиззелли провел 90 матчей, забив 32 гола и отдав 27 ассистов. С «Актобе» он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата, доходил до финала Кубка и завоевывал Суперкубок.

В чемпионат Армении Пиззелли возвращается спустя девять лет. С 2006 по 2011 год он играл за «Пюник» и «Арарат», после чего в его карьере, помимо «Актобе», были украинский «Металлург» (Донецк), российские «Краснодар» и «Кубань», саудовский «Аль-Раед», греческий «Ксанти» и «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.