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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Форвард «Минска» Иван Бахар перешел в столичное «Динамо»

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21-летний нападающий ФК «Минск» Иван Бахар по истечении срока контракта покинул ряды «горожан» и перешел в столичное «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Бахар является воспитанником столичной школы СДЮШОР-5, в 14 лет он заключил свой первый контракт с футбольным клубом «Минск», за который выступал до конца минувшего сезона. В чемпионатах Беларуси форвард провел 81 поединок (5245 минут на поле) и забил 14 мячей.

Прошедшей осенью Иван Бахар дебютировал в национальной сборной Беларуси и на данный момент провел в ее рядах четыре матча. В составе молодежной сборной он сыграл в 11-ти встречах, заработав 8 (6+2) очков.

Также накануне официальный сайт минского «Динамо» сообщил, что по истечении срока действия контрактов с командой расстались защитники Андрей Залеский и Дмитрий Ятченко, а также хавбеки Филипп Иванов и Сейду Яхая. К тому же, по завершению срока арендных соглашений «Динамо» покинули защитники Нино Галович и Георгий Тигиев.

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