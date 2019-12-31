Форвард «Минска» Иван Бахар перешел в столичное «Динамо»

Бахар является воспитанником столичной школы СДЮШОР-5, в 14 лет он заключил свой первый контракт с футбольным клубом «Минск», за который выступал до конца минувшего сезона. В чемпионатах Беларуси форвард провел 81 поединок (5245 минут на поле) и забил 14 мячей.

Прошедшей осенью Иван Бахар дебютировал в национальной сборной Беларуси и на данный момент провел в ее рядах четыре матча. В составе молодежной сборной он сыграл в 11-ти встречах, заработав 8 (6+2) очков.