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16:22 (мск), источник: БЕЛТА

Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавил БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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37-летний Альшевский стал седьмым главным тренером в истории борисовского клуба.

Кирилл Альшевский является уроженцем Борисова, он закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004−06 годах работал тренером в РУОРе, в 2006-м тренировал в детско-юношеской школе БАТЭ, затем трудился в тренерском штабе дублирующего состава «желто-синих» (2006−08). В 2009 году Альшевский был главным тренером дублирующего состава минского «Динамо», а затем в августе того же года на протяжении нескольких матчей возглавлял основу «бело-синих». В 2010−12 гг. — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.

С лета 2012-го по конец 2013-го Альшевский являлся спортивным директором БАТЭ.

В сезоне-2019 специалист возглавлял дублирующую команду БАТЭ, которую привел к досрочному чемпионству. До этого Кирилл Альшевский пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором АБФФ.

Сегодня официальный сайт «желто-синих» также сообщил о том, что тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко, входившие в штаб экс-рулевого БАТЭ Алексея Баги, покинули борисовский клуб. Напомним, Бага расстался с БАТЭ 19 декабря.

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