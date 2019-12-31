Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавил БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавил БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
37-летний Альшевский стал седьмым главным тренером в истории борисовского клуба.
Кирилл Альшевский является уроженцем Борисова, он закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004−06 годах работал тренером в РУОРе, в 2006-м тренировал в
С лета 2012-го по конец 2013-го Альшевский являлся спортивным директором БАТЭ.
В сезоне-2019 специалист возглавлял дублирующую команду БАТЭ, которую привел к досрочному чемпионству. До этого Кирилл Альшевский пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором АБФФ.
Сегодня официальный сайт «желто-синих» также сообщил о том, что тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко, входившие в штаб