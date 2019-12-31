Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ

Кирилл Альшевский является уроженцем Борисова, он закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004−06 годах работал тренером в РУОРе, в 2006-м тренировал в детско-юношеской школе БАТЭ, затем трудился в тренерском штабе дублирующего состава «желто-синих» (2006−08). В 2009 году Альшевский был главным тренером дублирующего состава минского «Динамо», а затем в августе того же года на протяжении нескольких матчей возглавлял основу «бело-синих». В 2010−12 гг. — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.