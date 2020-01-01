Гол ударом через себя лишил «Челси» победы в матче АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 10-й минуте забил капитан синих Сесар Аспиликуэта. На 84-й минуте Алиреза Джаханбакш ударом через себя восстановил равенство.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7kNsd_Kdw9I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» набрал 36 очков и остается на четвертом месте в чемпионате. «Брайтон» имеет в активе 24 очка и находится на 13-й позиции.