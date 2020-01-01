Гол ударом через себя лишил «Челси» победы в матче АПЛ
«Челси» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 21-го тура Английской
«Челси» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 21-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 10-й минуте забил капитан синих Сесар Аспиликуэта. На 84-й минуте Алиреза Джаханбакш ударом через себя восстановил равенство.
«Челси» набрал 36 очков и остается на четвертом месте в чемпионате. «Брайтон» имеет в активе 24 очка и находится на 13-й позиции.
В следующем туре «Челси» 11 января на своем поле примет «Бернли». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Эвертоном».
|Грэм Поттер
|Фрэнк Лэмпард
|Алиреза Джаханбахш(Льюис Данк)
|84′
|Сесар Аспиликуэта
|10′
|1
|Мэтью Райан
|1
|Кепа Аррисабалага
|5
|Льюис Данк
71′
|2
|Антонио Рюдигер
|15
|Адам Уэбстер
|15
|Курт Зума
69′
|22
|Мартин Монтойя
|24
|Рис I Джеймс
90+4′
|24
|Дэйви Преппер
|28
|Сесар Аспиликуэта
|46
|Стивен Альсате
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|7
|Нил Мопей
90′
|7
|Н`Голо Канте
|11
|Леандро Троссар
|9
|Тэмми Абрахам
|33
|Дэн Берн
22′
|10
|Виллиан
|30
|Фернандес Бернарду
|19
|Мэйсон Маунт
73′
|8
|Ив Биссума
45′
|17
|Матео Ковачич
82′
|44
|Аарон Конноли
|22
|Кристиан Пулишич
66′
|18
|Аарон Муй
68′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|16
|Алиреза Джаханбахш
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)