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1 января, источник: Lenta.Ru

Гол ударом через себя лишил «Челси» победы в матче АПЛ

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 10-й минуте забил капитан синих Сесар Аспиликуэта. На 84-й минуте Алиреза Джаханбакш ударом через себя восстановил равенство.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» набрал 36 очков и остается на четвертом месте в чемпионате. «Брайтон» имеет в активе 24 очка и находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Челси» 11 января на своем поле примет «Бернли». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Эвертоном».

Брайтон & Хоув
1:1
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 211.01.2020, 15:30 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
Главные тренеры
Грэм ПоттерФрэнк Лэмпард
Голы
Алиреза Джаханбахш(Льюис Данк)84′
Сесар Аспиликуэта10′
Составы команд
1Мэтью Райан
1Кепа Аррисабалага
5Льюис Данк
71′
2Антонио Рюдигер
15Адам Уэбстер
15Курт Зума
69′
22Мартин Монтойя
24Рис I Джеймс
90+4′
24Дэйви Преппер
28Сесар Аспиликуэта
46Стивен Альсате
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7Нил Мопей
90′
7Н`Голо Канте
11Леандро Троссар
9Тэмми Абрахам
33Дэн Берн
22′
10Виллиан
30Фернандес Бернарду
19Мэйсон Маунт
73′
8Ив Биссума
45′
17Матео Ковачич
82′
44Аарон Конноли
22Кристиан Пулишич
66′
18Аарон Муй
68′
20Каллум Хадсон-Одои
16Алиреза Джаханбахш
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)16
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
8Фолы15
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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