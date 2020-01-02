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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Лестера» на выезде разгромили «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AFP 2019

Игра в Ньюкасле завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Айозе Перес (36-я минута), Джеймс Мэддисон (39) и Хамза Чоудури (87).

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельных матчах тура «Саутгемптон» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Тоттенхэм», а «Уотфорд» дома оказался сильнее «Вулверхэмптона» — 2:1.

Ньюкасл Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:2
Лестер
Футбол, Англия, Тур 211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсБрендан Роджерс
Голы
Айосе Перес36′
Джеймс Мэддисон(Айосе Перес)39′
Хамза Чудхури(Уилфред Ндиди)87′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Каспер Шмайхель
5Фабиан Шер
3Бен Чилвелл
18Федерико Фернандес
31′
4Чаглар Сеюнджю
20Флориан Лежен
21Рикарду Перейра
14Исаак Хэйден
28Кристиан Фукс
24Мигель Альмирон
8Юри Тилеманс
59′
9Жоэлинтон
25Уилфред Ндиди
13Йосинори Муто
17Айосе Перес
15Йетро Виллемс
45′
6Джонатан Эванс
84′
17Эмиль Крафт
5Уэстли Морган
19Хавьер Манкильо
45′
10Джеймс Мэддисон
77′
22ДеАндре Йедлин
20Хамза Чудхури
8Джонджо Шелви
45′
14Келечи Ихеаначо
63′
36Шон Лонгстафф
7Демарэй Грэй
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)16
2Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
8Фолы12
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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