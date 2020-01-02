«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Лестера» на выезде разгромили «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Лестера» на выезде разгромили «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Игра в Ньюкасле завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Айозе Перес (36-я минута), Джеймс Мэддисон (39) и Хамза Чоудури (87).
В параллельных матчах тура «Саутгемптон» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Тоттенхэм», а «Уотфорд» дома оказался сильнее «Вулверхэмптона» — 2:1.
|Стив Брюс
|Брендан Роджерс
|Айосе Перес
|36′
|Джеймс Мэддисон(Айосе Перес)
|39′
|Хамза Чудхури(Уилфред Ндиди)
|87′
|1
|Мартин Дубравка
|1
|Каспер Шмайхель
|5
|Фабиан Шер
|3
|Бен Чилвелл
|18
|Федерико Фернандес
31′
|4
|Чаглар Сеюнджю
|20
|Флориан Лежен
|21
|Рикарду Перейра
|14
|Исаак Хэйден
|28
|Кристиан Фукс
|24
|Мигель Альмирон
|8
|Юри Тилеманс
59′
|9
|Жоэлинтон
|25
|Уилфред Ндиди
|13
|Йосинори Муто
|17
|Айосе Перес
|15
|Йетро Виллемс
45′
|6
|Джонатан Эванс
84′
|17
|Эмиль Крафт
|5
|Уэстли Морган
|19
|Хавьер Манкильо
45′
|10
|Джеймс Мэддисон
77′
|22
|ДеАндре Йедлин
|20
|Хамза Чудхури
|8
|Джонджо Шелви
45′
|14
|Келечи Ихеаначо
63′
|36
|Шон Лонгстафф
|7
|Демарэй Грэй
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)