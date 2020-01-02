Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» нанесли поражение «Эвертону» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» нанесли поражение «Эвертону» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.
Игра в Манчестере завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Сити» забил Габриэль Жезус (51-я и 58-я минуты), у «Эвертона» отличился Ришарлисон (71).
В параллельных матчах «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1, а «Вест Хэм» дома со счетом 4:0 разгромил «Борнмут».
|Хосеп Гвардьола
|Карло Анчелотти
|Габриэл Жезус(Илкай Гюндоган)
|51′
|Ришарлисон
|71′
|Габриэл Жезус(Рияд Махрез)
|58′
|1
|Клаудио Браво
|1
|Джордан Пикфорд
|27
|Жоау Канселу
|19
|Джибриль Сидибе
|22
|Бенжамен Менди
|12
|Люка Динь
|16
|Родриго Эрнандес
|2
|Мэйсон Холгейт
|25
|Фернандинью
|13
|Йерри Мина
30′
|50
|Эрик Гарсия
|7
|Ришарлисон
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Фабиан Делф
69′
|17
|Кевин Де Брейне
|26
|Том Дэйвис
79′
|9
|Габриэл Жезус
|9
|Доминик Калверт-Льюин
86′
|26
|Рияд Махрез
90′
|23
|Шеймус Коулман
59′
|7
|Рахим Стерлинг
|11
|Тео Уолкотт
|47
|Фил Фоуден
83′
|10
|Гильфи Сигурдссон
66′
|21
|Давид Сильва
|27
|Мойзе Кин
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)