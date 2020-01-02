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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» нанесли поражение «Эвертону» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AFP 2019

Игра в Манчестере завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Сити» забил Габриэль Жезус (51-я и 58-я минуты), у «Эвертона» отличился Ришарлисон (71).

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельных матчах «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1, а «Вест Хэм» дома со счетом 4:0 разгромил «Борнмут».

Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 0:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 211.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаКарло Анчелотти
Голы
Габриэл Жезус(Илкай Гюндоган)51′
Ришарлисон71′
Габриэл Жезус(Рияд Махрез)58′
Составы команд
1Клаудио Браво
1Джордан Пикфорд
27Жоау Канселу
19Джибриль Сидибе
22Бенжамен Менди
12Люка Динь
16Родриго Эрнандес
2Мэйсон Холгейт
25Фернандинью
13Йерри Мина
30′
50Эрик Гарсия
7Ришарлисон
8Илкай Гюндоган
8Фабиан Делф
69′
17Кевин Де Брейне
26Том Дэйвис
79′
9Габриэл Жезус
9Доминик Калверт-Льюин
86′
26Рияд Махрез
90′
23Шеймус Коулман
59′
7Рахим Стерлинг
11Тео Уолкотт
47Фил Фоуден
83′
10Гильфи Сигурдссон
66′
21Давид Сильва
27Мойзе Кин
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)7
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
11Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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