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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «МЮ» Погба пропустит несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму и пропустит несколько недель, заявил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

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Источник: AP 2019

Погба в конце декабря вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил 30 сентября в матче чемпионата Англии с «Арсеналом», и принял участие в двух матчах.

«Да, Погба травмирован. Его беспокоит дискомфорт в районе лодыжки. Он абсолютно точно пропустит несколько недель», — сказал Сульшер в интервью клубной пресс-службе, которое опубликовано на сайте «МЮ».

В текущем сезоне Погба провел восемь матчей в различных турнирах и отдал две результативные передачи.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Погба близок к тому, чтобы зимой вернуться в «Ювентус».

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