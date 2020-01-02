Полузащитник «МЮ» Погба пропустит несколько недель из-за травмы
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму и пропустит несколько недель, заявил главный тренер манкунианцев
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму и пропустит несколько недель, заявил главный тренер манкунианцев
Погба в конце декабря вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил 30 сентября в матче чемпионата Англии с «Арсеналом», и принял участие в двух матчах.
«Да, Погба травмирован. Его беспокоит дискомфорт в районе лодыжки. Он абсолютно точно пропустит несколько недель», — сказал Сульшер в интервью клубной
В текущем сезоне Погба провел восемь матчей в различных турнирах и отдал две результативные передачи.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Погба близок к тому, чтобы зимой вернуться в «Ювентус».