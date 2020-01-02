Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Источник: Reuters

29-летний нападающий «Брешии» на своем автомобиле Fiat 500 Abarth врезался в ворота пекарни. При этом за рулем находился товарищ футболиста, который не смог вписаться в поворот.

Пассажиры не пострадали, однако машина получила серьезные повреждения, передает Daily Star. Отмечается, что форвард оставил авто на улице, после чего ушел домой.

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Ранее Балотелли играл за итальянские «Интер» и «Милан», французские «Ниццу» и «Марсель», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».