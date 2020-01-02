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12:15 (мск), источник: Известия

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Итальянский футболист Марио Балотелли попал в ДТП, когда возвращался домой после празднования Нового года.

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Источник: Reuters

29-летний нападающий «Брешии» на своем автомобиле Fiat 500 Abarth врезался в ворота пекарни. При этом за рулем находился товарищ футболиста, который не смог вписаться в поворот.

Пассажиры не пострадали, однако машина получила серьезные повреждения, передает Daily Star. Отмечается, что форвард оставил авто на улице, после чего ушел домой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Балотелли играл за итальянские «Интер» и «Милан», французские «Ниццу» и «Марсель», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В октябре чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC в полусреднем весе американец Эррол Спенс — младший вылетел из Ferrari во время ДТП.

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