«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 2 января. Лондонский «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 2 января. Лондонский «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мячи забили Николя Пепе (8-я минута) и Сократис Папастатопулос (42).
«Арсенал» прервал серию из четырех матчей без побед в
В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас» 11 января. «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Норвич».
|Микель Артета
|Уле Гуннар Сульшер
|Николя Пепе
|8′
|Сократис Папастатопулос
|42′
|1
|Бернд Лено
|1
|Давид де Хеа
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|29
|Аарон Ван-Биссака
|5
|Сократис Папастатопулос
|23
|Люк Шоу
|23
|Давид Луиз
|2
|Виктор Линделеф
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|5
|Харри Магуайр
|10
|Месут Езил
|10
|Маркус Рэшфорд
|11
|Лукас Торрейра
|9
|Антони Марсьяль
|34
|Гранит Джака
|17
|Фред
|31
|Сеад Колашинац
3′69′
|21
|Дэниэл Джеймс
58′
|77
|Букайо Сака
82′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|19
|Николя Пепе
62′
|14
|Джесси Лингард
58′
|24
|Рис Нелсон
|15
|Андреас Перейра
|9
|Александр Ляказетт
82′
|31
|Неманья Матич
81′
|29
|Маттео Гендузи
|8
|Хуан Мануэль Мата
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)