«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

«Арсенал» прервал серию из четырех матчей без побед в премьер-лиге. Команда впервые выиграла после того, как ее 20 декабря возглавил Микель Артета. Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице, набрав 27 очков. «Манчестер Юнайтед» идет пятым с 31 очком.