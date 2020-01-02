Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
1.01
Манчестер Сити
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
1.01
Норвич
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
1.01
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
40
Футбол. Зарубежный
1.01
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
03
Футбол. Зарубежный
1.01
Уотфорд
Вулверхэмптон Уондерерс
21
Футбол. Зарубежный
1.01
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
1.01
Бернли
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
1.01
Брайтон & Хоув
Челси
11
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
01:09 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 2 января. Лондонский «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2019

Мячи забили Николя Пепе (8-я минута) и Сократис Папастатопулос (42).

«Арсенал» прервал серию из четырех матчей без побед в премьер-лиге. Команда впервые выиграла после того, как ее 20 декабря возглавил Микель Артета. Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице, набрав 27 очков. «Манчестер Юнайтед» идет пятым с 31 очком.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас» 11 января. «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Норвич».

Арсенал
2:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 211.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаУле Гуннар Сульшер
Голы
Николя Пепе8′
Сократис Папастатопулос42′
Составы команд
1Бернд Лено
1Давид де Хеа
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
29Аарон Ван-Биссака
5Сократис Папастатопулос
23Люк Шоу
23Давид Луиз
2Виктор Линделеф
14Пьер-Эмерик Обамеянг
5Харри Магуайр
10Месут Езил
10Маркус Рэшфорд
11Лукас Торрейра
9Антони Марсьяль
34Гранит Джака
17Фред
31Сеад Колашинац
3′69′
21Дэниэл Джеймс
58′
77Букайо Сака
82′
26Мэйсон Гринвуд
19Николя Пепе
62′
14Джесси Лингард
58′
24Рис Нелсон
15Андреас Перейра
9Александр Ляказетт
82′
31Неманья Матич
81′
29Маттео Гендузи
8Хуан Мануэль Мата
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
11Фолы15
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Большунов и Устюгов зажгли в Тоблахе. Но Клебо очень близко
Россия неровно сыграла в группе. С Швейцарией будут проблемы?
Большой футбол, Олимпиада, бой Хабиба. Чего ждать от 2020 года
10 зимних трансферов, которые уже состоялись
Как отдыхают на пляжах лучшие теннисистки мира (фото)
Express: «Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов
Речь Дзюбы, танец Загитовой. Как звезды отпраздновали Новый год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь