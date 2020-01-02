Первая победа Артеты, шоу Моуринью и супергол «Брайтона»
1 января в
1 января в
Перед игрой все обсуждали слова Уле Гуннара Сульшера о том, что Погба снова получил повреждение: «Поль травмирован, у него снова проблема с голеностопом, мы точно не увидим его на поле в ближайшие несколько недель». Хотя накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что француз готовится к встрече с «Арсеналом». Эксперт BT Sport Робин ван Перси в эфире даже назвал эту ситуацию загадочной. Известно, что Погба все еще думает об уходе, поэтому его отсутствие и правда вызывает вопроса.
У «Арсенала» тоже не все в порядке с составом, но, к счастью для Артеты, восстановился Колашинац (правда, во втором тайме он травмировался) и выздоровел Джака. Впервые вместе в основе вышли Обамеянг, Ляказетт, Пепе и Езил. И впервые при Артете «Арсенал» победил.
Прогресс при новом тренере виден. Лондонцы стали играть спокойнее, и даже Пепе стал прогрессировать. В матче с «МЮ» он не сделал ни одной неточной передачи, создал четыре голевых момента и принял участие в обоих голах. Первый забил сам, а второй — Папастатопулос после углового, который исполнял ивуариец.
«Манчестер Юнайтед» же выглядел слабо и заслуженно проиграл. У «МЮ» были неплохие моменты, но это не тот случай, когда можно сказать, что команде не повезло. «Арсенал» побеждает впервые при Артете и поднимается в десятку. Наверняка это только начало взлета.
«Челси» превращается в Робин Гуда. В пяти последних матчах синие обыграли в гостях «Тоттенхэм» и «Арсенал», но уступили дома «Борнмуту» и «Саутгемптону». А теперь потеряли очки в выездной встрече с «Брайтоном», причем «чайки» могли и победить — моментов было достаточно.
Первый гол 2020 года в
Лучший подарок на Новый год получили эти болельщики «Брайтона», которые стали свидетелями пока лучшего гола года.
Моуринью во главе «Тоттенхэма» уже шесть недель, но значительных улучшений в игре команды нет. Результаты тоже не впечатляют — в среду «шпоры» проводили 11-й матч при португальце и в четвертый раз при нем уступили. Да еще и
Единственный мяч в матче забил лучший бомбардир «Саутгемптона» Дэнни Ингс. Гол получился отличным, но все внимание на себя все равно перетянул Моуринью.
После игры тренер «Тоттенхэма» изрек гениальное, говоря об этом инциденте: «Да, я заслужил желтую карточку, потому что был груб. Но я был груб с идиотом». Неясно, что конкретно произошло между Моуринью и тренером «Саутгемптона», но ясно одно: Жозе вернулся!
«Мы должны усерднее работать, лучше играть и молиться», — ответил Пеп Гвардьола перед матчем с «Эвертоном» на вопрос о том, как настичь «Ливерпуль». «Манчестер Сити» после победы над «ирисками» сократил отставание от лидера на 11 очков, но у красных еще целых две игры в запасе. «Эвертон» долго сопротивлялся, но дубль Габриэла Жезуса все перечеркнул.
Основной голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон пропускал матч