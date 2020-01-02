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12:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первая победа Артеты, шоу Моуринью и супергол «Брайтона»

1 января в премьер-лиге прошли девять матчей. Рассказываем о самом интересном, что в них произошло.

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«МЮ» уступил «Арсеналу»

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 23:00

Арсенал2Манчестер Юнайтед0

Перед игрой все обсуждали слова Уле Гуннара Сульшера о том, что Погба снова получил повреждение: «Поль травмирован, у него снова проблема с голеностопом, мы точно не увидим его на поле в ближайшие несколько недель». Хотя накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что француз готовится к встрече с «Арсеналом». Эксперт BT Sport Робин ван Перси в эфире даже назвал эту ситуацию загадочной. Известно, что Погба все еще думает об уходе, поэтому его отсутствие и правда вызывает вопроса.

У «Арсенала» тоже не все в порядке с составом, но, к счастью для Артеты, восстановился Колашинац (правда, во втором тайме он травмировался) и выздоровел Джака. Впервые вместе в основе вышли Обамеянг, Ляказетт, Пепе и Езил. И впервые при Артете «Арсенал» победил.

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Прогресс при новом тренере виден. Лондонцы стали играть спокойнее, и даже Пепе стал прогрессировать. В матче с «МЮ» он не сделал ни одной неточной передачи, создал четыре голевых момента и принял участие в обоих голах. Первый забил сам, а второй — Папастатопулос после углового, который исполнял ивуариец.

«Манчестер Юнайтед» же выглядел слабо и заслуженно проиграл. У «МЮ» были неплохие моменты, но это не тот случай, когда можно сказать, что команде не повезло. «Арсенал» побеждает впервые при Артете и поднимается в десятку. Наверняка это только начало взлета.

Гол года в ворота «Челси»

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 15:30

Брайтон & Хоув1Челси1

«Челси» превращается в Робин Гуда. В пяти последних матчах синие обыграли в гостях «Тоттенхэм» и «Арсенал», но уступили дома «Борнмуту» и «Саутгемптону». А теперь потеряли очки в выездной встрече с «Брайтоном», причем «чайки» могли и победить — моментов было достаточно.

Первый гол 2020 года в премьер-лиге забил Аспиликуэта, но этот матч запомнится совсем другим. На 84-й минуте вышедший на замену Джаханбахш забил изумительный гол ударом через себя.

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Лучший подарок на Новый год получили эти болельщики «Брайтона», которые стали свидетелями пока лучшего гола года.

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Жозе проигрывает и устраивает шоу

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 18:00

Саутгемптон1Тоттенхэм Хотспур0

Моуринью во главе «Тоттенхэма» уже шесть недель, но значительных улучшений в игре команды нет. Результаты тоже не впечатляют — в среду «шпоры» проводили 11-й матч при португальце и в четвертый раз при нем уступили. Да еще и из-за травм потеряли Кейна и Ндомбеле.

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Единственный мяч в матче забил лучший бомбардир «Саутгемптона» Дэнни Ингс. Гол получился отличным, но все внимание на себя все равно перетянул Моуринью. Во-первых, фанаты «Саутгемптона» в первом тайме начали прямым текстом посылать Жозе подальше и петь: «Ты просто паршивый Покеттино».

Во-вторых, сам португалец во втором тайме устроил шоу. Видимо, от скуки и безнадеги Моуринью пошел к скамейке соперника, когда тренерский штаб делал пометки в блокноте, и показательно заглянул в него. Главному арбитру Майку Дину указали на это, и Моуринью тут же был вознагражден желтой карточкой.

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После игры тренер «Тоттенхэма» изрек гениальное, говоря об этом инциденте: «Да, я заслужил желтую карточку, потому что был груб. Но я был груб с идиотом». Неясно, что конкретно произошло между Моуринью и тренером «Саутгемптона», но ясно одно: Жозе вернулся!

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Гвардьола обыгрывает Анчелотти

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 20:30

Манчестер Сити2Эвертон1

«Мы должны усерднее работать, лучше играть и молиться», — ответил Пеп Гвардьола перед матчем с «Эвертоном» на вопрос о том, как настичь «Ливерпуль». «Манчестер Сити» после победы над «ирисками» сократил отставание от лидера на 11 очков, но у красных еще целых две игры в запасе. «Эвертон» долго сопротивлялся, но дубль Габриэла Жезуса все перечеркнул.

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Основной голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон пропускал матч из-за болезни, так что ворота вновь защищал Клаудио Браво и не смог сохранить их на замке. Ришарлисон один мяч отыграл, но этого «Эвертону» не хватило.

Остальные результаты 21-го тура

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 20:30

Вест Хэм Юнайтед4Борнмут0

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 20:30

Норвич1Кристал Пэлас1

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 18:00

Уотфорд2Вулверхэмптон Уондерерс1

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 18:00

Ньюкасл Юнайтед0Лестер3

Англия 2019/2020
Тур 21, 1.01.2020, 15:30

Бернли1Астон Вилла2
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