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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца определился с главным тренером перед дебютом в Лиге чемпионов

Главным тренером белорусского «Динамо-Брест», за который выступает казахстанский полузащитник Владислав Васильев, назначен Сергей Ковальчук. Об этом объявил официальный сайт клуба.

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С 2011 по 2012 год и в сезоне-2018 Ковальчук уже возглавлял «Динамо» и выигрывал с командой Кубок страны. Последние три года 46-летний специалист работал спортивным директором клуба. В качестве игрока он выступал за брестчан с 1996 по 2004 год.

На посту главного тренера «Динамо» Ковальчук сменил чеха Марцела Личку. В прошедшем сезоне Личка прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ и привел клуб к первому чемпионству в истории, но руководство решило не продлевать контракт с ним. Среди возможных сменщиков чеха назывался россиянин Олег Кононов, ранее работавший в московском «Спартаке».

Отметим, что летом «Динамо» дебютирует в Лиге чемпионов. В прошедшем сезоне 22-летний Васильев провел за клуб восемь матчей в чемпионате.

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