Клуб казахстанца определился с главным тренером перед дебютом в Лиге чемпионов

С 2011 по 2012 год и в сезоне-2018 Ковальчук уже возглавлял «Динамо» и выигрывал с командой Кубок страны. Последние три года 46-летний специалист работал спортивным директором клуба. В качестве игрока он выступал за брестчан с 1996 по 2004 год.