Клуб казахстанца определился с главным тренером перед дебютом в Лиге чемпионов

С 2011 по 2012 год и в сезоне-2018 Ковальчук уже возглавлял «Динамо» и выигрывал с командой Кубок страны. Последние три года 46-летний специалист работал спортивным директором клуба. В качестве игрока он выступал за брестчан с 1996 по 2004 год.
На посту главного тренера «Динамо» Ковальчук сменил чеха Марцела Личку. В прошедшем сезоне Личка прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ и привел клуб к первому чемпионству в истории, но руководство решило не продлевать контракт с ним. Среди возможных сменщиков чеха назывался россиянин Олег Кононов, ранее работавший в московском «Спартаке».
Отметим, что летом «Динамо» дебютирует в Лиге чемпионов. В прошедшем сезоне 22-летний Васильев провел за клуб восемь матчей в чемпионате.